Straubing Tigers wollen Punkte gegen Düsseldorf holen

Die Stimmung bei den Straubing Tigers in der DEL ist gut. Die Tigers haben zuletzt gut gepunktet und können beim Heimspiel gegen Düsseldorf am Mittwochabend zum ersten Mal seit vielen Monaten wieder vor vollen Zuschauerrängen spielen.

2G und Maskenpflicht bleiben

Gut fünfeinhalb Tausend Fans passen ins Straubinger Eisstadion. Dort ist nun auch wieder der Ausschank von Alkohol erlaubt. Es gilt allerdings weiter die sogenannte 2G-Regel für Fans und es besteht Maskenpflicht.

Vorgeschmack auf die Play-Off-Runde

Aus sportlicher Sicht ist das Spiel gegen Düsseldorf für Trainer Tom Pokel eins mit Play-off-Charakter. Beide Teams haben derzeit einen Lauf. So haben die Tigers aus den vergangenen sechs Spielen 16 Punkte geholt und sich so bereits jetzt die Play-off-Teilnahme gesichert.

Tabellenrang vier wäre wichtig

Gleichzeitig haben sie weiter Rang vier im Blick, der Heimrecht in den Play-offs bedeuten würde. "Für uns ist wichtig, weiter nach oben zu klettern", gibt Coach Pokel vor. Tatsächlich zählen die Straubing Tigers in der zweiten Saisonhälfte zu den absoluten Spitzenmannschaften der DEL. Aber auch die Düsseldorfer EG reist mit sechs Siegen aus den vergangenen sieben Spielen nach Straubing. "Es kommt auf Kleinigkeiten und Disziplin an. Wir wollen einfach mit guter Defensive spielen", sagt Pokel.

Abwehr muss noch stabiler werden

Trotz der jüngsten Erfolge ist der Trainer vor allem mit der Abwehrleistung seiner Mannschaft nicht ganz zufrieden. In der Pressekonferenz vor dem Spiel monierte er, dass seine Mannschaft zu viele Fehler mache und sich zu sehr auf den zuletzt enorm starken Torhüter Tyler Parks verlasse.