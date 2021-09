Straubing Tigers vor Derbys in Augsburg und Nürnberg

Die Straubing Tigers spielen in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) an diesem Wochenende zweimal auswärts. Am Freitagabend (19:30 Uhr) treten die Niederbayern bei den Augsburger Panthern an, am Sonntag (19 Uhr) bei den Nürnberg Ice Tigers.

Straubing Tigers liegen hinter den Erwartungen

Nach fünf Spielen in der DEL mit zwei Siegen und drei Niederlagen liegen die Tigers derzeit leicht hinter den eigenen Erwartungen zurück. Vergangenen Mittwoch haben die Straubinger ihr Heimspiel vor rund dreieinhalb Tausend Zuschauern gegen den Meister Eisbären Berlin mit 0:4 verloren. In beiden bayerischen Derbys an diesem Wochenende wollen und können die Straubinger punkten.

Personalsorgen beim Trainer

Allerdings plagen Trainer Tom Pokel Personalsorgen in der Defensive. In Augsburg fehlen am Abend die Verteidiger Cody Lampl (gesperrt), Mario Zimmermann und Benedikt Schopper. Dafür steht laut den Tigers Ian Scheid wieder zur Verfügung.