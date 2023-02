Straubing Tigers sichern sich Playoff-Viertelfinale

Drei Spieltage vor Abschluss der DEL-Hauptrunde ist den Straubing Tigers ein Platz im Playoff-Viertelfinale nicht mehr zu nehmen. Am Abend haben die Niederbayern zu Hause die Kölner Haie in der Verlängerung mit 4:3 besiegt.

Straubing auf Platz drei der Tabelle

Vor knapp 4.500 Zuschauern, das Stadion am Pulverturm war erneut ausverkauft, schossen Luke Adam, Brandon Manning, Travis St. Denis und Marcel Brandt die Tore für die Tigers. Fünfmal in Folge haben die Tigers jetzt gewonnen und stehen nun mit zwei Punkten Vorsprung auf Mannheim auf dem dritten Tabellenplatz. Den wollen die Niederbayern in den verbleibenden drei Spielen verteidigen, so Siegtorschütze Marcel Brandt nach dem Spiel bei MagentaSport. Dabei treten sie zweimal auswärts und einmal daheim an.

Nach Köln: Derby gegen Nürnberg

Das Spiel gegen Köln sei eine gute Vorbereitung auf die Playoffs gewesen, so Brandt. Denn die Haie gelten als physisch starke Mannschaft, die "hart und auch dreckig" spielen, sagte der Straubinger Verteidiger. Der Erfolg gegen die Haie sei hart erarbeitet gewesen.

Das nächste Spiel haben die Straubing Tigers bereits am Dienstag: Dann treten die Niederbayern bei den Nürnberg Ice Tigers an. Die Franken sind derzeit Tabellenneunte, sie haben allerdings den Platz in den Playoffs noch nicht sicher.