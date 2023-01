Rekordspieler Schönberger verlängert bei Straubing Tigers

Die Straubing Tigers haben am Donnerstag die vorzeitige Vertragsverlängerung von Sandro Schönberger bekanntgeben. Der 35-Jährige geht damit in seine 15. Spielzeit beim niederbayerischen DEL-Club (Deutsche Eishockey Liga) und ist mit 625 Partien der neue Rekordspieler des niederbayerischen Eishockey-Clubs.

Schönberger ist Straubinger "Urgestein"

"Sandro ist mittlerweile ein echtes Urgestein in unserem Club. Er arbeitet seit Jahren hart auf dem Eis und gibt stets alles für das Team. Sandro ist auch abseits des Eises ein sehr wichtiger Bestandteil und eine Leitfigur für die Mannschaft. Er ist ein Vorbild für unsere jüngeren Spieler", freut sich Straubings sportlicher Leiter Jason Dunham.

Schönberger: "Fan-Kultur ist einzigartig"

Schönberger selbst wird in einer Mitteilung der Tigers so zitiert: "Weiterhin im Trikot der Straubing Tigers auflaufen zu dürfen, ist eine große Ehre für mich. Das Team, die ganze Organisation und die Fan-Kultur sind einzigartig. Ich habe noch immer großen Spaß am Eishockey und freue mich, dass ich weiterhin ein Teil der Mannschaft bin."

Der 35-Jährige ist in Weiden in der Oberpfalz geboren. Seine Eishockey-Karriere begann im oberbayerischen Bad Tölz. International spielte der 1,89 Meter große Angreifer mehrere Jahre für Deutschland bei den Junioren. Seit 2008 ist er bei den Straubing Tigers im Team.

Nächste Gegner: Frankfurt und Ingolstadt

Am kommenden Wochenende bestreiten die Straubing Tigers in der DEL zwei Heimspiele. Morgen erwarten die Niederbayern im Stadion am Pulverturm Aufsteiger Frankfurt. Am Sonntag steht dann das Spitzenspiel gegen Nachbarrivale Ingolstadt auf dem Programm.