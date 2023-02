5:1 Sieg gegen Schwenningen: Straubing Tigers sichern Playoffs

Artikel mit Audio-Inhalten

Das Stadion am Pulverturm ist und bleibt eine Festung für die Straubing Tigers. Mit 5:1 besiegten die Niederbayern am Mittwochabend die Schwenninger Wild Wings und sicherten sich damit den Einzug in die Playoffs der Deutschen Eishockeyliga (DEL).