Straubing Tigers besiegen Ingolstädter Panther im DEL-Derby

Am Sonntag haben die Straubing Tigers die Ingolstädter Panther in einem begeisternden Nachbarderby in der DEL (Deutsche Eishockey Liga) mit 2:1 besiegt. Im Schlussdrittel holten sie einen 0:1 Rückstand auf. Am Dienstag erwarten die Niederbayern Frölunda HC Göteborg zum Rückspiel im Champions League-Achtelfinale.

Einen Tabellenplatz gut gemacht

Gut 4.100 Eishockey-Begeisterte sahen den Tigers am Sonntag im Stadion am Pulverturm zu. Die beiden Treffer erzielten Ian Scheid und Travis Turnbull - den Ingolstädter Treffer schoss im Mittelabschnitt Wayne Simpson. Mit dem Sieg sind die Tigers jetzt Tabellensiebter.

Bei den Tigers waren im Vergleich zum Spiel am Freitag in Wolfsburg, das sie 1:5 verloren haben, mehrere Spieler wieder in den Kader zurückgekehrt. Kurzfristig musste Trainer Tom Pokel aber auf Travis St. Denis verzichten. Er war nach einem Stockschlag im Freitagsspiel nachträglich von der DEL-Spielleitung für ein Spiel gesperrt worden.

Keeper Bugl als wichtiger "Back-up"-Spieler

Bei den Straubingern überzeugte erneut der erst 20-jährige Keeper Florian Bugl. Er sagte nach dem Spiel im Interview mit Magenta Sport, das Derby sei ein "Vorzeigespiel für alle Eishockeyliebhaber" gewesen. Dass er in den vergangenen Wochen zum überzeugenden Rückhalt der Tigers geworden ist, habe er nicht unbedingt geglaubt, "aber als Back-up ist es mein Job zum richtigen Zeitpunkt da zu sein und ich versuche das Beste".

Für das kommende Achtelfinalrückspiel in der CHL (Champions Hockey League) am Dienstag gegen Frölunda zeigt sich der Niederbayer optimistisch: "Wenn wir so spielen wie heute mit einer besseren Chancenverwertung, dann haben wir eine Chance."

Gibt es am Dienstag ein Eishockeywunder?

Am Dienstag erwarten die Straubing Tigers Frölunda HC Göteborg um 19.30 Uhr zum Rückspiel im CHL-Achtelfinale im Stadion am Pulverturm. Um eine Runde weiter zu kommen müssen die Tigers vier Tore Rückstand aufholen. Das Hinspiel in Göteborg hatten die Straubinger mit 0:4 verloren. Frölunda HC Göteburg gilt als eine der besten europäischen Eishockeymannschaften.