Straubing Tigers gewinnen Derby 5:1 gegen Augsburger Panther

Mit einem überzeugenden 5:1 Heimsieg gegen die Augsburger Panther haben die Straubing Tigers ihre Siegesserie in der DEL ausgebaut. Mit dem Sieg am Mittwochabend stehen die Tigers jetzt bei vier gewonnenen Spielen am Stück, die Mannschaft rückt vor auf Tabellenplatz 8. Die Panther aus Augsburg belegen mit 13 Punkten den vorletzten Tabellenplatz. Die Niederlage in Straubing war die siebte in Folge.

Junger Straubinger Torhüter wieder in Topform

Die ersten beiden Tore der Partie fielen schon in der ersten und vierten Minute, beide Male für die Mannschaft aus Niederbayern. Großen Anteil am Sieg der Tigers hatte erneut der junge Torhüter Florian Bugl, der den aktuell verletzten Stammtorhüter Hunter Miska ersetzt. Der gebürtige Landshuter konnte sogar einen Penalty halten und zeigte erneut viele gute Paraden. Den einzigen Augsburger Treffer erzielte T. J. Trevelyan in der 32. Minute.

"Herrenloser Handschuh" verhindert Tor

Kurz vor Ende des Spiels kam es zu einer äußerst kuriosen Situation. Straubings Torhüter Bugl hatte bei einem Angriff der Augsburger seinen Handschuh verloren, Augsburgs Payerl hätte nur noch ins leere Tor einschieben müssen. Sein Schuss traf aber genau dem auf dem Eis liegenden Fanghandschuh von Bugl, der den Puk "aufnahm" und das Tor verhinderte.

Am Freitag spielen die Straubing Tigers auswärts beim Tabellenführer in München, die Augsburger Panther empfangen die Schwenninger Wild Wings.