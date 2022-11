Faktenfuchs: Doch, Dienstwagenbesteuerung ist Subvention

Ebene 1: Die Arbeitnehmer-Seite

Fast alle Experten, mit denen der #Faktenfuchs gesprochen hat, gehen davon aus, dass die Dienstwagenbesteuerung in der Konsequenz eine Subvention für eine große Anzahl an Arbeitnehmern bedeutet.

Das Problem: Der Gesetzgeber sei bei der Einführung der Regel davon ausgegangen, dass private Fahrten nur etwa 30 bis 35 Prozent der Dienstwagennutzung ausmachen. "Bei der Überlassung an Arbeitnehmer ist es aber so, dass weit mehr als 50 Prozent der Fahrten private Fahrten sein dürften", sagt Stefan Klinski, Professor für Wirtschaftsrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin.

Dadurch sei der geldwerte Vorteil mit einem Prozent in vielen Fällen wahrscheinlich zu gering bemessen. Denn je mehr der Arbeitgeber das Auto privat nutzt, desto größer ist auch der geldwerte Vorteil, der entsteht. Die Agora Verkehrswende, ein Thinktank für klimaneutrale Mobilität mit Sitz in Berlin, hat das in einem Blogbeitrag vom Februar einmal beispielhaft berechnet:

"Ein Angestellter bekommt einen neuen, gut ausgestatteten VW Passat (Listenpreis 47 500 Euro) für drei Jahre als Dienstwagen gestellt, den er auch privat nutzen darf. An den Tankkosten muss er sich generell nicht beteiligen. Nach der Ein-Prozent-Regel müssen jährlich 5700 Euro versteuert werden, zuzüglich des Nutzungswerts für die Fahrt mit dem Dienstwagen zur Arbeit. Dieser wird bei 10 Kilometern einfachem Arbeitsweg mit 1700 Euro veranschlagt. In der Summe müssen so jährlich insgesamt 7400 Euro als geldwerter Vorteil versteuert werden. Das klingt zunächst nach viel, gerade wenn man, wie viele Deutsche, die tatsächlichen Kosten von Autobesitz und -nutzung systematisch unterschätzt.

Tatsächlich aber liegt dieser Betrag deutlich unterhalb jener Kosten, die bei einem privat angeschafften Auto anfallen. Denn bei einer durchschnittlichen Jahresfahrleistung betragen die Kosten für Wertverlust, Diesel, Versicherung, Steuern und Reparaturen laut dem Autokostenrechner des ADAC rund 12 400 Euro. Insgesamt versteuert der Angestellte bei gewöhnlicher Nutzung des Wagens pro Jahr also etwa 5000 Euro weniger, als es angemessen wäre – was bei einem angenommenen Grenzsteuersatz von 42 Prozent eine Steuerersparnis von 2100 Euro pro Jahr bedeutet."

Die meisten Experten gehen davon aus, dass der Betrag, der mit der derzeitigen Regelung versteuert werden muss, in vielen Fällen deutlich zu niedrig angesetzt ist – um wie viel genau, das lässt sich allerdings schwer sagen. Denn das kann im Einzelfall sehr unterschiedlich sein. Wenn jemand privat sehr wenig fahre, könne die Pauschalregelung im Gegenteil auch zu hoch angesetzt sein, sagt etwa Stefan Klinski von der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin.

Das Umweltbundesamt geht davon aus, dass mit der aktuellen Regelung im Durchschnitt nur etwa 40 Prozent des tatsächlichen geldwerten Vorteils versteuert werden. Das sagt Wolfgang Bretschneider, Umweltökonom beim Umweltbundesamt, im Gespräch mit dem #Faktenfuchs. "Das heißt, 60 Prozent sind freigestellt." Dem Staat entgingen dadurch potentielle Steuereinnahmen – nach einer Schätzung des Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FOES) von 2016 in einer Höhe von mindestens 3,1 Milliarden Euro (siehe Seite acht).

Auch andere ungewollte Nebeneffekte

Die Ein-Prozent-Regelung hat aber noch andere "Nebenwirkungen", die so nicht geplant waren – und die insbesondere von Umweltschutzorganisationen bemängelt werden:

Wer ein neueres Auto fährt, profitiert mehr. Laut Informationen des Umweltbundesamtes werden Dienstwagen von den Unternehmen oft nur für etwa drei Jahre zur Verfügung gestellt und dann ausgetauscht. Und fast immer sind es Neuwagen. Für die Arbeitnehmer hat das Vorteile: Steuerlich ansetzen müssen sie in jedem Fall ein Prozent vom Bruttolistenpreis – egal, wie alt das Auto ist. Es macht also wenig Sinn, einen Gebrauchtwagen zu fahren – aber zugleich ein Prozent vom Neupreis zu versteuern. In Studien sagen Dienstwagenfahrer, dass sie privat eher ein kleineres, günstigeres oder sparsames Auto kaufen würden.

Auch der Wertverlust, der in den ersten drei Jahren nach einem Neukauf deutlich höher ist als danach, führt laut Agora Verkehrswende in der Anwendung der Ein-Prozent-Regelung zu einer Verzerrung der tatsächlichen Kosten – und dazu, dass Unternehmen eher auf neue Modelle setzen.

Die untenstehende Abbildung (Quelle: Agora Verkehrswende) veranschaulicht das am Beispiel eines Automodells der oberen Mittelklasse. Die blaue Linie repräsentiert dabei die Höhe des angesetzten geldwerten Vorteils. Sie ist anfangs niedriger als die tatsächlichen Kosten, ab fünf Jahren wahrscheinlich zu hoch.