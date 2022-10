Straubing Tigers erwarten München - Typisierungsaktion für Fan

In der DEL (Deutsche Eishockey-Liga) erwarten die Straubing Tigers am Freitagabend Spitzenreiter EHC Red Bull München. Die Gäste gelten als hoher Favorit - nicht nur für diese Partie, sondern auch auf den Meistertitel. Ein Anspruch, dem die Münchner bisher gerecht werden. Das Team von Trainer Don Jackson hat aus seinen bisher zwölf DEL-Spielen 28 Punkte geholt, mit Austin Ortega und Ex-Tiger Andi Eder zwei Top-Scorer im Line-Up und mit Mathias Niederberger den aktuell besten DEL-Keeper im Tor.

Straubing ist heimstark

Die Straubing Tigers können dagegen auf ihre Heimstärke setzen. Trotz Stolper-Start in die Saison mit derzeit 15 Punkten aus elf Spielen, haben die Niederbayern vier Heimspiele in Folge gewonnen. Drei in der DEL, eins in der Champions Hockey League. Finden die Tigers mit ihren lautstarken Fans im Rücken, das Stadion am Pulverturm ist am Abend wohl ausverkauft, zu ihrer Champions League Form, ist eine positive Überraschung möglich. Trainer Tom Pokel kann alle Spieler im Kader einsetzen, auch Joshua Samanski wird nach längerer Verletzungspause wieder spielen können.

Typisierungsaktion zur Stammzellenspende

Am Rand des Heimspiels haben die Straubing Tigers zusammen mit der Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) eine Typisierungsaktion zur Stammzellenspende organisiert. Bis zum Ende der ersten Drittelpause können sich alle Fans in der normalerweise für den öffentlichen Eislauf reservierten Kabine im Stadion am Pulverturm bei der AKB typisieren und registrieren lassen. Ein Procedere, das schmerzfrei und unkompliziert ist – Freiwillige müssen lediglich einen Wangenabstrich mit einem Wattestäbchen abgeben. Die Straubing Tigers bitten dringend um Mithilfe. Hintergrund ist auch, eine Leukämie-Erkrankung eines Tiger-Fans, der dringend eine lebensrettende Stammzellenspende braucht.