Straubing Tigers gegen Krefeld: Zum Siegen verdammt

Nach sechs Niederlagen in Folge sind die Straubing Tigers am Sonntag zu Hause gegen Krefeld (14 Uhr) zum Siegen verdammt. Derzeit sind die Niederbayern Tabellenvorletzter und weit hinter den selbst gesteckten Erwartungen zurück. Der kommende Gegner Krefeld ist nur einen Rang besser platziert, die Pinguine zählen in der DEL zu den Mannschaften, die wohl gegen den Abstieg kämpfen werden.

Trainer mit Mannschaft zufrieden

Trainer Tom Pokel ist grundsätzlich mit den Leistungen seiner Mannschaft zufrieden. Bei der Pressekonferenz heute in Straubing sagte der US-Amerikaner, man müsse jetzt nicht alles Umstellen, die Richtung in die das Team gehe, stimme: "Wir müssen nicht die Möbel umstellen, nur fester schrauben", so Pokel.

Statistik sieht Tigers im vorderen Drittel

Der Straubinger Coach verweist unter anderem auf die Teamstatistiken. Sowohl bei den eigenen Schüssen aufs gegnerische Tor, als auch bei den Schüssen, die auf das eigenen Tor gehen, stehen die Tigers im Vergleich zu den anderen DEL-Teams im vorderen Drittel. Dennoch haben die Tigers vergangenes Wochenende nur einen mageren Punkt geholt. Das Heimspiel gegen Bietigheim hatten sie in der Verlängerung verloren, in Nürnberg eine zwischenzeitliche 3:1 Führung aus der Hand gegeben.