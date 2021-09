Sieg und Niederlage: Gemischtes Wochenende für Straubing Tigers

Die Straubing Tigers haben in der DEL nach dem Wochenende jeweils eine Niederlage und einen Sieg mehr auf dem Konto.

Sieg und Niederlage

Am Sonntagabend verloren die Tigers das bayerische Derby beim EHC RB München mit 3:6. Von ihren bisher vier Spielen haben die Niederbayern damit zwei gewonnen und zwei verloren. Am vergangenen Freitag hatten die Tigers ihr Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt mit 4:1 gewonnen. Bereits am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) erwarten die Tigers den deutschen Meister Eisbären Berlin zum nächsten Heimspiel.

Wildes Spiel mit vielen Toren

Am Ende war das Ergebnis in München deutlicher als der Spielverlauf. Erst in der Schlussphase erzielten die Gastgeber die entscheidenden Tore, nachdem die Tigers sieben Minuten vor Schluss zum zwischenzeitlichen 3:3 ausgeglichen hatten. Knapp zwei Minuten später kamen die Münchner erneut zur Führung, sie schossen die nächsten beiden Tore zum 6:3 Endstand dann erst in der letzten Spielminute. München bleibt damit ungeschlagen Tabellenführer, während die Straubinger nach zwei Siegen und zwei Niederlagen derzeit Achter sind.

Deutscher Meister kommt nach Straubing

Die selbe Bilanz nach vier von insgesamt 56 Spielen hat der amtierende deutsche Meister Eisbären Berlin - der nächste Gegner der Straubinger. Die Tigers erwarten die Eisbären bereits am kommenden Mittwoch im Eisstadion am Pulverturm. Dort müssen die Niederbayern erneut auf Top-Verteidiger Cody Lampl verzichten. Der US-Amerikaner hatte am Freitag im Derby gegen Ingolstadt nach einem Knie-Check eine Spieldauerdisziplinarstrafe kassiert und wurde von der DEL für drei Spiele gesperrt. Außerdem muss Lampl eine Geldstrafe bezahlen.