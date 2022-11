Straubing Tigers: Erst Wolfsburg und dann Derby gegen Ingolstadt

Drei Tage nach dem verlorenen Achtelfinal-Hinspiel in der Champions Hockey League (0:4 in Göteborg) reisen die Straubing Tigers in der DEL (Deutsche Eishockey Liga) am heutigen Freitag zu den Grizzlys Wolfsburg. Am Sonntag ist dann "Derby-Time" am Pulverturm, wenn die Panther aus Ingolstadt nach Straubing kommen.

Schöner "Ausfallgrund" für Spieler Cody Lampl

Die Niedersachsen aus Wolfsburg stehen derzeit mit zwei Punkten Rückstand auf die Tigers auf dem achten Tabellenplatz. Genau wie die Niederbayern haben auch die Grizzlys ihr CHL-Achtelfinalspiel am vergangenen Dienstag verloren. Das erste Aufeinandertreffen zwischen den Tigers und den Grizzlys in der DEL haben die Tigers im eigenen Stadion mit 5:2 gewonnen. "Wir dürfen uns nicht auf dem Heimerfolg ausruhen, denn auswärts in Wolfsburg ist das ein anderes Pflaster", warnt Straubings Trainer Tom Pokel. "Wir werden unsere Chancen kriegen und wollen an die Leistungen vor der Deutschland-Cup Pause anknüpfen."

Allerdings sind mehrere Spieler angeschlagen oder nicht dabei. Noch immer fehlt Keeper Hunter Miska, der Einsatz von Mike Conolly und Brandon Manning sind ebenso fraglich. Außerdem wird wohl auch Cody Lampl nicht spielen, seine Frau erwartet ein Kind, und Garrett Festerling ist ebenso noch nicht dabei.

Nachspiel für Interview-Aussagen von Trainer Pokel

Straubings Trainer Tom Pokel ist nach der Partie in der CHL in Wolfsburg bestraft worden. Wegen unsportlichem Verhalten muss der US-Amerikaner 500 Euro Strafe bezahlen und wurde auf Bewährung für ein CHL-Spiel gesperrt. Er kann also im Rückspiel am kommenden Dienstag in Straubing an der Bande stehen. Pokel hatte nach der Partie in Göteborg vor laufenden TV-Kameras die Schiedsrichter kritisiert. Der ansonsten stets besonnene Trainer nannte deren Leistung "eine Schande für die CHL", das Schiedsrichter-Gespann sei "unwürdig gewesen, ein CHL-Playoffspiel zu pfeifen". Straubing kassierte in Göteborg 18 Strafminuten, Heimverein Frölunda nur sechs. Besonders ärgerten sich die Straubinger darüber, dass gefährliche Fouls nicht abgepfiffen worden sind.

Am Sonntag erwarten die Straubing Tigers im Stadion am Pulverturm den bayerischen Rivalen Ingolstädter Panther (16.30 Uhr). Die Panther sind momentan Tabellenzweiter, mussten aber vor der Länderspielpause zwei empfindliche Niederlagen hinnehmen. Das erste Aufeinandertreffen mit den Tigers in dieser Saison haben die Schanzer allerdings gewonnen.

Derby auch in der DEL2

Eine Spielklasse tiefer - in der DEL2 - ist schon am heutigen Freitag Derbytime. Über 4.700 Eishockey-Fans freuen sich auf das lang ersehnte Ostbayern-Derby. Seit Wochen ist die Partie in der Regensburger Donau-Arena ausverkauft. Aufsteiger Regensburg, für den es derzeit gut läuft in der Liga, empfängt den EV Landshut.

Die Eisbären Regensburg gehen nach vier Siegen in Serie mit reichlich Rückendwind in das prestigeträchtige Aufeinandertreffen. Bei einem Spiel weniger haben die Oberpfälzer einen Punkt mehr. Regensburg steht auf Rang sechs der Tabelle, Landshut auf sieben.