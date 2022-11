Eishockey-Fans freuen sich auf ausverkauftes Zweitliga-Derby

Über 4.700 Eishockey-Fans freuen sich auf das lang ersehnte Ostbayern-Derby in der DEL2: Seit Wochen ist die Partie in der Regensburger Donau-Arena ausverkauft. Aufsteiger Regensburg, für den es derzeit gut läuft in der Liga, empfängt den EV Landshut.

Regensburg mit Rückenwind

Die Eisbären Regensburg gehen nach vier Siegen in Serie mit reichlich Rückendwind in das prestigeträchtige Aufeinandertreffen. Bei einem Spiel weniger haben die Oberpfälzer einen Punkt mehr. Regensburg steht auf Rang sechs der Tabelle, Landshut auf sieben.

Beim ersten Kräftemessen der beiden Teams Anfang Oktober hatte sich noch Landshut mit 6:3 durchgesetzt. Zwischenzeitlich war Landshut sogar Tabellenführer. Doch seither mussten die Niederbayern etliche Niederlagen einstecken.

Starker Kader der Landshuter

Dennoch: Landshut rückt mit einem starken Kader an. Im Tor zum Beispiel gilt es, DEL-Rückkehrer Sebastian Vogl zu überwinden. Zudem hat der EVL mehrere Förderlizenzspieler und eigene junge Talente im Team. Darunter Nachwuchsnationalspieler Adrian Klein, der beim DEL-Club Straubing Tigers unter Vertrag ist.

Bei den Eisbären Regensburg kann Trainer Max Kaltenhauser beinahe aus dem Vollen schöpfen: Die einzigen Ausfälle bleiben wohl die beiden Stürmer Tomáš Schwamberger und Kyle Osterberg.