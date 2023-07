> Sport > Luitz macht weiter: "Feuer für's Skifahren brennt noch"

Skirennfahrer Stefan Luitz will seine Karriere noch nicht beenden. Das Feuer brenne noch, schrieb er in einem Post auf Instagram. Es sei zu früh, dem Skisport servus zu sagen, so der Allgäuer in seinem Statement.