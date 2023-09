Pizza & Pommes: Podcast mit Neureuther zurück aus der Pause

Pizza & Pommes, der Podcast von BR24Sport, ist zurück! Und mit ihm Felix Neureuther und sein Co-Host Philipp Nagel. Der frühere Skirennläufer und heutige ARD-Experte Neureuther diskutiert mit dem langjährigen BR-Sportreporter auch in der zweiten Staffel über Themen, die das Land bewegen, und lädt dafür prominente Gäste ein.

Launige und fundierte Gespräche über Themen aus der Welt des Sports, aber auch über Gesellschaft und Politik, (Pop-)Kultur oder Lifestyle werden in entspannter Gesprächsatmosphäre bei einer Portion Pizza und Pommes geführt.

Bagger in Sölden - Zerstört der Skisport die letzten Gletscher?

Der Titel des Podcasts ist eine Anspielung auf Felix Neureuthers Vergangenheit als Skiprofi und auf zwei Basis-Ski-Stellungen, mit denen viele Kinder Skifahren lernen: In der "Pizza"-Position laufen die Skispitzen vorne aufeinander zu, die Enden klaffen auseinander - ähnlich der Form von einem Stück Pizza. "Pommes" steht für den Parallelschwung mit direkt nebeneinander platzierten Skiern.

Pro Episode steht ein übergeordnetes Thema im Mittelpunkt. Neben der Welt des Sports umfasst die inhaltliche Palette auch Politik, (Pop-)Kultur und Lifestyle sowie aktuelle gesellschaftliche Aufreger. Kurzum: Dinge, die die Podcast-Community bewegen und zu denen Felix Neureuther aus seiner Biografie heraus etwas zu sagen hat. Bestes Beispiel ist die erste Folge der zweiten Staffel, die am 27. September veröffentlicht wird: "Bagger in Sölden - Zerstört der Skisport die letzten Gletscher?", bei der es um die Kontroverse um die Bauarbeiten am Söldener Gletscher geht, auf dem der Skiweltcup am 28. Oktober starten wird.

Und in den kommenden Folgen kann Neureuther aus seinem breiten Erfahrungsschatz berichten, den er aus seiner Vergangenheit als Leistungssportler angesammelt hat.

Staffel 2, Folge 2: "Spielst du nur oder leistest du auch?". Bedeutet der sich wandelnde Leistungsgedanke den Niedergang des Deutschen Sports?

Staffel 2, Folge 3: "Cannabis-Legalisierung: Pro & Contra im Sport" - Zu Gast ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt

Staffel 2, Folge 4: "Glaube & Aberglaube im Sport"

Die bisherigen Folgen aus der 1. Staffel von Pizza & Pommes in der ARD Audiothek