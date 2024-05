Schneller als geplant: Ultraläufer Hubert Karl durchquert USA

Der Ultraläufer Hubert Karl aus Zeil am Main im Landkreis Haßberge hat sein Ziel erreicht. Am 27. März ist er zu einem knapp 4.000 Kilometer langen Lauf in Chicago entlang der Route 66 nach Los Angeles gestartet. Jetzt ist er angekommen, und zwar sechs Tage früher, als er eigentlich geplant hatte. Karl hat damit sein Ultralauf-Projekt 66/66/66 erfolgreich beendet. Er wollte mit 66 Jahren in 66 Tagen die historische "Route 66" von Chicago bis Los Angeles joggen.

Ultraläufer erreicht Ziel früher als geplant

"Jetzt habe ich eigentlich mein Ziel verfehlt", witzelte er, als es schon absehbar war, in einem Telefonat mit BR24. "Ich bin froh, dass ich das geschafft habe, dass ich meine komische Idee so positiv umsetzen konnte." Hubert Karl ist auf seiner Laufstrecke zum Social-Media-Star geworden. Mittlerweile folgen ihm auf Instagram über 80.000 Menschen. Vor seinem Laufstart hatte er 900 Follower. "Das finde ich total gut, dass man da ein bisschen Vorbild sein kann, damit man gut ins Alter kommt", sagte er gegenüber BR24 kurz vor seinem Ziel.

Jetzt freue er sich nach 60 Tagen wieder auf ein "normales Frühstück" mit Kaffee, Brot und Schokoladenaufstrich. Während seines Laufes nahm er am Morgen nur Haferbrei zu sich. Geplant hatte er zunächst, jeden Tag rund 60 Kilometer zu laufen. Um aber gut unter anderem durch die Mojave-Wüste zu kommen, hatte er auf den ersten rund 2.000 Laufkilometern "gut vorgearbeitet". An einem Tag schaffte er 84 Kilometer. Zum Anfang seines Ultralaufes hatte er an vier Tagen Oberschenkelprobleme. Eine Etappe ist er nur gegangen.

Von der Polizei angehalten

In Arizona musste er auf Nebenstrecken ausweichen, weil dort das Laufen auf Autobahnen nicht erlaubt ist. Karl wurde sogar von der Polizei angehalten. Seine Laufstrecke verlief von Chicago in Illinois durch die US-Bundesstaaten Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico und Arizona bis Los Angeles in Kalifornien. Er lief dabei über 2.000 Meter hohe Bergpässe und durch die Wüste. Begleitet wurde er von seiner Frau Christine und seinem Bruder Edgar in einem Wohnmobil.

Hubert Karl ist bereits ein Rekord-Ultraläufer: Mitte Oktober letzten Jahres hat er zum 25. Mal den 246 Kilometer langen Spartathlon in Griechenland von Athen nach Sparta bewältigt. So oft, wie niemand vor ihm. Vor seinem USA-Lauf war er in seinem Leben rund 193.000 Kilometer gelaufen. Das ist rechnerisch mehr als viereinhalbmal um die Erde. Mehr als 130 Ultramarathonläufe hat er bislang absolviert. Der längste war mit 457 Kilometern der "Friedenslauf" von Hiroshima nach Nagasaki in Japan. Den bewältigte Hubert Karl vor 27 Jahren in 85 Stunden. Dabei verlor er acht Kilogramm Körpergewicht.