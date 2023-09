Rubiales kündigt Rücktritt wegen Kuss-Skandal an

Nach wochenlangem Gezerre um seinen Posten hat der spanische Fußball-Verbandspräsident Luis Rubiales seinen Rücktritt wegen des Kuss-Skandals angekündigt. In einem am Sonntagabend von spanischen Medien veröffentlichten Brief teilte der 46-Jährige mit, dass er den Verband über seinen Rücktritt informiert habe. Auch gebe er seinen Posten als Vizepräsident des europäischen Fußballverbandes Uefa ab.

In einem Interview mit dem britischen Fernsehjournalisten Piers Morgan hatte Rubiales zuvor am Sonntag zu den vielfach geäußerten Rücktrittsforderungen gesagt: "Ja, ich werde es machen, ja, weil ich meine Arbeit nicht fortsetzen kann." Er wolle nicht, "dass der spanische Fußball von dieser ganzen unverhältnismäßigen Kampagne beschädigt werden kann", erklärte Rubiales. Einen kurzen Ausschnitt des Interviews veröffentlichte Morgan am Sonntagabend beim Portal X (vormals Twitter). Auf X wurde auch eine Erklärung ähnlichen Inhalts veröffentlicht, die spanische Medien Rubiales zuschrieben. Eine offizielle Bestätigung des spanischen Verbands RFEF gab es zunächst nicht.