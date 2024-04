Regensburg rettet Augsburg – Panther gehen auf Trainersuche

Dass er sich für Regensburg gefreut hat, erzählt der nach Augsburg zurückgekehrte Larry Mitchell im BR-Interview. "Und natürlich auch für die Augsburger Panther", schiebt der neue Sportdirektor hinterher. Für seinen Club ist nun eine wochenlange Hängepartie beendet. Da es keinen Aufsteiger in die Deutsche Eishockeyliga (DEL) geben wird, steigen die Panther nicht in Liga 2 ab und können für die neue Saison planen.

Eisbären Regensburg retten die Augsburger Panther

Im Finale um die Zweitligameisterschaft rangen die Eisbären Regensburg den haushohen Favoriten Kassel Huskies nieder und feierten am Mittwochabend einen überraschenden Triumph. Erst zur Vorsaison waren die Oberpfälzer in die DEL 2 aufgestiegen. Für den Schritt in Liga 1, die DEL, beantragten sie keine Lizenz.

AEV braucht Nachfolger für Trainer Christoph Kreutzer

Augsburg kann erst jetzt die Planungen für die kommende Saison richtig in Angriff nehmen. Ganz oben auf der Bedarfsliste des AEV: ein neuer Trainer. Die Zusammenarbeit mit Christof Kreutzer wurde zum Saisonende beendet. In der vergangenen Woche stellten die Panther dann Larry Mitchell als neuen Sportdirektor vor.

Mitchell in der DEL nicht in Doppelfunktion

Mitchell ließ sich bei der Frage nach dem neuen Mann an der Bande im Curt-Frenzel-Stadion noch nicht in die Karten schauen. Ein Trainer mit Erfahrung im Profibereich soll es werden. Außerdem soll der neue auch mit jungen Spielern gut umgehen können. "Jetzt werde ich mich mehr damit befassen", sagte Mitchell im BR-Interview. Im Fall des Abstiegs aus der DEL in die DEL2 hätte er selbst auch als Cheftrainer fungieren sollen.

Erstes Ziel der Panther: Weg vom Abstiegsplatz

Bei der Suche nach Spielern sind die Panther erneut spät dran. Schon in der vergangenen Saison hatte man das Handicap, die Ergebnisse der Zweitliga-Playoffs abwarten zu müssen, bevor man richtig aktiv werden konnte. "Jeder hat gesehen, wie schwierig das war, deshalb will ich da nicht schön reden", erklärte Mitchell. Nun gehe es darum, gute ausländische Spieler zu finden, die nach Augsburg passen. "Zumindest ein bisschen nach oben klettern", will Mitchell.

Der erste Schritt sei es, im kommenden Jahr vom Abstiegsplatz wegzukommen. Wenn das gelinge, sei man auf einem guten Weg, sagt der Rückkehrer. Larry Mitchell coachte die Panther schon von 2007 bis 2014. Im Jahr 2010 erreichte er mit dem AEV die Vizemeisterschaft in der Deutschen Eishockeyliga.