Eishockey-Nationalmannschaft verliert gegen Slowakei

Dritte Niederlage im vierten WM-Test: Zum Jubiläumsspiel von Kapitän Moritz Müller hatte die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft nicht das passende Geschenk parat. Im 200. Länderspiel des Vize-Weltmeisters und Olympiazweiten unterlag das Team von Bundestrainer Harold Kreis der Slowakei mit 4:5 (0:1, 3:2, 1:1, 0:1) nach Verlängerung.

Zwei Tage nach dem überzeugenden 7:3 in Kaufbeuren erzielten der Schweiz-Legionär Marc Michaelis (25.), der Straubinger Mario Zimmermann (35.), der Düsseldorfer Alexander Ehl (35.) und der Ingolstädter Wojciech Stachowiak (51.) vor 6179 Zuschauern in Augsburg im zweiten Duell mit dem Olympiadritten die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), in der zehn Silbermedaillengewinner von Tampere auf dem Eis standen. Das Spiel am Freitag gegen die Slowakei konnte das DEB-Team noch für sich entscheiden.

EHC-Spieler stoßen zum Team

Für die nächsten Testspielen in der kommenden Woche gegen Österreich werden die Nationalspieler des entthronten Meisters EHC München um Torhüter Mathias Niederberger zum Team stoßen. In den letzten beiden Partien Anfang Mai soll der WM-Kader komplett sein: mit den DEL-Finalisten aus Berlin und Bremerhaven sowie den NHL-Profis. Am 10. Mai geht es in Ostrava los - wieder gegen die Slowakei.