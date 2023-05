FC-Bayern-Frauen vergeben Meister-Matchball

Die Frauen vom FC Bayern verpassten bei Bayer 04 Leverkusen ihren 16. Bundesliga-Sieg in Serie und kamen nicht über ein 0:0 hinaus. Damit konnte die Mannschaft von Alexander Straus ihren ersten Matchball nicht verwandeln, die Sektflaschen blieben vorerst zu. Die Münchnerinnen haben nun nächste Woche die Chance, die fünfte Deutsche Meisterschaft zu feiern - außer Wolfsburg patzt am Sonntag in Meppen.

Ein Spiel auf Augenhöhe

Leverkusen machte es den Bayern-Frauen in der ersten halben Stunde sehr schwer, zeigte sich äußerst kombinationssicher und kreierte gute Chancen. Auch in der Abwehr überzeugten die Gastgeberinnen, so dass Leverkusens Torhüterin Anna Klink erst in der 38. Minute eingreifen musste, als Sidney Lohmann aus zehn Metern ins rechte untere Eck köpfte.

Gleiches Bild nach dem Seitenwechsel: Ein zähes Ringen auf dem Rasen. Bayern kam etwas besser in die Partie, blieb aber nach wie vor ohne zwingende Möglichkeiten zur Führung. Leverkusen stand weiter stabil in der Abwehr und schaffte durchaus schöne Spielzüge Richtung Maria Luisa Grohs im Kasten der Münchnerinnen.

Simon trifft Pfosten in der 95. Minute

In den letzten Spielminuten warf die Straus-Elf nochmal alles nach vorne, Powerplay im Leverkusener Strafraum, aber die Gastgeberinnen verteidigten souverän. Kurze Aufregung in der ersten Minute der Nachspielzeit, weil Lea Schüller mit ihrem Abschluss den Arm von Turányi traf, der jedoch angelegt war. Der Elfmeterpfiff blieb zurecht aus.

In der fünften Minuten der Nachspielzeit hätte Carolin Simon mit der letzten Aktion der Partie die Meisterschaft eintüten können, aber sie schlenzte das Leder nur an den Innenpfosten. So blieb es bei der Nullnummer.

Meistertitel-Entscheidung vertagt

Jetzt müsste der Tabellenzweite Wolfsburg morgen in Meppen nochmal patzen, dann könnte die Straus-Elf trotzdem jubeln – auf der Couch. Ansonsten müssten die Münchnerinnen nächste Woche zu Hause gegen Turbine Potsdam punkten.