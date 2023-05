Play-off-Viertelfinale: Bayern-Basketballer siegen glücklich

Mit einer 2:0-Führung fährt die Mannschaft von Headcoach Andrea Trinchieri nach Göttingen, wo am Sonntag (15 Uhr) das vielleicht schon entscheidende dritte Spiel in der Best-of-five-Serie ansteht. Nach dem klaren 87:67-Erfolg in Spiel eins waren die Münchner zwei Tage später beim 87:85 (24:23, 31:20, 14:23, 18:19) das glücklichere Team. Das Halbfinale - dann gegen Alba Berlin oder ratiopharm Ulm - ist in Reichweite. Bayern braucht dafür nur noch einen Sieg

Play-off-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga im Überblick

Crandall bringt Bayern-Defense in Probleme

Wie schon beim ersten Aufeinandertreffen konnten die Göttinger zunächst mithalten. Nach mehreren Führungswechseln stand es nach zehn Minuten nur 24:23 für die favorisierten Bayern. Die setzten sich dann im zweiten Viertel aber etwas ab. Bis zur Pause lag der Hauptrundendritte mit zwölf Punkten vorne.

Doch die Göttinger ließen nicht locker und kämpften sich im dritten Abschnitt wieder heran. Insbesondere Mark Smith (18 Punkte) und vor allem Geno Crandall (28) übernahmen bei den Gästen. Während die Münchner nun etwas ihre zuvor ausgestrahlte Souveränität verloren, fand Göttingen plötzlich die besseren Lösungen in der Offensive und brachten die Bayern mit guter, aggressiver Defense ein ums andere Mal in Zeitprobleme. Plötzlich stand es 60:60. Die Partie war wieder ausgeglichen.

Herzschlagfinale mit glücklicheren Bayern

Die Spannung hielt bis zum Ende der Partie, als Cassius Winston Glück hatte, dass er beim Stand von 85:85 einen Pfiff bekam und er wenige Sekunden vor Schluss von der Freiwurflinie für die Entscheidung sorgte. Winston war mit 13 Zählern gleichzeitig bester Werfer der Bayern, bei denen Andreas Obst verletzt ausschied. Der Nationalspieler verletzte sich Mitte des dritten Viertels ohne Fremdeinwirkung am rechten Knie und kehrte nicht mehr auf das Parkett zurück.