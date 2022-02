Olympia 2022 - Highlights 8. Tag: Gold, Silber und Bronze

"Der Eiskanal in Yanqing bleibt bei den Olympischen Winterspielen in China der Ort mit den meisten deutschen Erfolgen." So begann unser Highlight-Artikel vom siebten Wettkampftag. So kann er auch am achten beginnen. Erneut gab es sensationelles Gold bei den Skeletonis - diesmal durch Hannah Neise bei den Frauen. Die Langlauf-Frauen und Skispringer machten den Medaillensatz am Samstag komplett.