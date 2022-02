Tina Hermann - Skeleton-Weltmeisterin will auch Olympia-Gold

Tina Hermann stammt aus Hessen, lebt aber seit ihrem zwölften Lebensjahr in Berchtesgaden - naheliegend, dass man sich dann für Wintersport begeistern mag. Zunächst versuchte sie sich im alpinen Skifahren, wechselte dann aber zum Skeleton.

WM-Titel im Einzel und im Team

Keine schlechte Entscheidung - bedenkt man, dass sie schon bei sieben Weltmeisterschaften ganz oben stand: viermal im Einzel und dreimal im Team, zum ersten Mal 2015 in Winterberg, zuletzt 2021 in Altenberg. Dazu kommen noch zwei Vizeweltmeister-Titel und elf Weltcupsiege. Gleich in ihrem zweiten Jahr im Weltcup-Zirkus, 2015/16, war sie am Ende Führende in der Gesamtwertung. Eine ansehnliche Erfolgsbilanz für die 29-Jährige.

Optimismus trotz durchwachsenem Training in Peking

Der ganz große Olympia-Erfolg fehlt Hermann noch. 2018 in Pyeongchang war sie Fünfte im Einzel. In die anstehenden Wettbewerbe geht sie mit gemischten Gefühlen, die Vorbereitung in Peking verlief noch nicht optimal: "Das Training ging so. Oben war es nicht ganz so gut (...) Mein größtes Problem ist im Moment der Kreisel." Trotzdem blickt sie optimistisch nach vorn: "Ich habe hier jetzt schon alles erlebt, was man erleben kann, von den schlechtesten Läufen bis zu sehr guten Läufen. Aber ich habe Lust auf den Wettkampf und freue mich drauf."