Langlauf-Staffel gewinnt Außenseiter-Silber

Katherine Sauerbrey hatte den Grundstein für diese überraschende Medaille gelegt. Während die Norwegerin Tirill Udnes Weng stürzte, Schweden und Finnland den Kontakt zur Russischen Startläuferin Yuliya Stupak, die früh attackierte, abreißen ließen, blieb Sauerbrey dran und schloss schließlich auf. Als Zweite übergab sie an Henning.

Katherine Sauerbrey: "Ich bin total happy"

Die blieb lange Zeit an den Fersen von Natalja Nepryaeva - am Ende des größten Anstiegs attackierte sie, setzte sich ein paar Sekunden ab und übergab als erste an Victoria Carl. "Ich habe alles gegeben, gekämpft - Olympia ist alle vier Jahre. Ich bin sprachlos. Ich bin total happy", sagte Sauerbrey zur Halbzeit im ZDF. Während Carl die Führung nicht halten konnte und Tatiana Sorina ziehen lassen musste.

Carl: Schlagabtausch mit Sorina

Doch die 26-Jährige kämpfte sich zurück. Es entwickelte sich ein Zweikampf an der Spitze. Bei den Anstiegen musste Carl Sorina ziehen lassen, kurz darauf, hatte sie sie wieder eingeholt. Carl konnte sich kurz vor Schluss sogar absetzen und übergab mit vier Sekunden Vorsprung an Schlussläuferin Sofie Krehl.

Schlussläuferin Krehl hält Favoritinnen auf Distanz

Die Kemptenerin Sofie Krehl hatte nicht nur die russische Verfolgerin im Nacken, auch die skandinavischen Läuferinnen kamen näher. Der Rückstand war von 20 auf 14 Sekunden geschrumpft. Doch weder beim ersten, noch beim zweiten Anstieg schrumpfte der Abstand. Doch am letzten Anstieg musste Krehl ihre Vorderfrau Stepanova ziehen lassen - und die Verfolgergruppe kam näher.

Während die Russin in Richtung Gold stürmte, kamen Schweden und Finnland Schritt um Schritt enger an Krehl heran. Als Zweite ging sie auf die Schlussgerade und hielt den Angriffen der Favoritinnen stand - 2,5 Sekunden betrug der Abstand auf Schweden hinter der Ziellinie. Silber für die Frauen-Staffel im Langlauf. Die erste erste Langlauf-Medaille des DSV beim einem Großereignis seit acht Jahren. Bei den Winterspielen 2014 gab es Bronze für die Frauen-Staffel mit Stefanie Böhler, Nicole Fessel, Claudia Nystad - und Denise Hermann, seit wenigen Tagen Goldmedaillen Gewinnerin im Biathlon.