Skispringen: Geiger holt Bronze auf der Großschanze

Geigers Goldhoffnung nach dem ersten Durchgang passé

Mit der Goldmedaille hatte Geiger schon nach dem ersten Durchgang nichts mehr zu tun. 10,3 Punkte - der Abstand auf Kobayashi zu groß, die Form des Japaners zu gut, um noch etwas reißen zu können. Auf Bronze waren es allerdings nur vier Punkte. Die Chance, sich mit der Schanze in Peking zu versöhnen, war vor dem zweiten Springen da. Eine Chance, die Geiger nutzen sollte.

Platz 15 auf der Normalschanze und die Disqualifikation von Katharina Althaus, die die Teilnahme am Finaldurchgang im Mixed-Team-Wettbewerb verhindert hatte, hatten dem Oberstdorf mental belastet. Auch Eisenbichler hatte mit 1,5 Punkten Rückstand auf Geiger noch Chancen.

Eisenbichler und Geiger mit starken Sprüngen

Eisenbichler boxte in die Luft und sein Jubel über seinen Sprung hallte durch den Nachthimmel von Zhangjiakou. 139,5 Meter, gute Haltungsnoten - der Siegsdorfer übernahm die zwischenzeitliche Führung. Als wenig später sein Kumpel und Zimmerkollege Geiger sich diese von ihm schnappte, boxte Eisenbichler wieder vor Freude in die Luft. Mit seinen 138 Metern setzte sich Geiger an die Spitze.

Weder Manuel Fettner (AUT), noch Kamil Stoch und auch Timi Zajc konnten Geiger nicht mehr einholen. Lindviks Sprung auf 140 Meter mit perfektem Telemark einfach zu gut. Und auch Kobayashi zog am Oberaudorfer noch vorbei, konnte sich allerdings nicht die zweite Goldmedaille in Peking sicher.

Schmid bestätigt seine gute Form

Constantin Schmid konnte seine gute Leistung von der Normalschanze, wo er mit Platz elf das beste DSV-Ergebnis lieferte, bestätigen. Mit einem Jubler kommentierte der Oberaudorfer die Landung seines zweiten Sprungs auf 134 Meter. Diese reichten zwar am Ende nicht für eine Top-Zehn-Platzierung. Doch Platz 14 für den 22-Jährigen dennoch ein ordentliches Ergebnis. Pius Paschke wurde 28.