Nürnberg Ice Tigers und EHC München: Mit Siegen ins neue Jahr

Die Nürnberg Ice Tigers haben am Dienstagabend einen perfekten Start ins neue Jahr hingelegt. In eigener Halle siegte das Team von Tom Rowe mit 4:2 gegen die derzeitigen Tabellenzweiten in der Deutschen Eishockey-Liga DEL, die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Acht Spiele in Folge hatten die Bremerhavener bis zu ihrem Spiel in der Noris gewonnen.

Bremerhaven zunächst mit guten Chancen

Zu Beginn hatten die Pinguine die besseren Chancen: Sie nutzten gleich in der 3. Minute eine Überzahl zur 1:0 Führung durch Christian Wejse. Mit dieser Führung für Bremerhaven ging es in die erste Drittelpause, nachdem die Nürnberger einige Chancen liegen ließen und Danjo Leonhardt einen Penalty (20. Min) nicht im gegnerischen Tor unterbrachte.

Nürnberg Ice Tigers präsent und robust

Im zweiten Drittel kamen die Nürnberger präsenter, robuster und konzentrierter auf's Eis. Schließlich sorgte Charlie Gerard in der ausgeglichenen Partie in der 26. Minute nach einem sehenswerten Solo in Überzahl für den verdienten Ausgleich für die Tigers. Die anschließende Drangphase der Pinguine überstanden die Nürnberger unbeschadet, und Danjo Leonhardt erhöhte in der 38. Minute auf 2:1. Schließlich konnten die Ice Tigers eine Sekunde vor Schluss des zweiten Drittels sogar auf 3:1 in Überzahl durch Hayden Shaw erhöhen.

Im dritten Drittel kamen die Bremerhavener nochmals auf 3:2 durch Miha Verlic heran, ehe Daniel Schmölz vor 4.814 Zuschauern zum umjubelten 4:2 traf. Durch den Sieg klettert Nürnberg mit 40 Punkten auf den 10. Platz der DEL-Tabelle. Schon am Freitag spielen die Ice Tigers das nächste Heimspiel gegen die Adler aus Mannheim.