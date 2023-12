Eishockey-Traditionsverein SC Riessersee feiert 100. Geburtstag

Vor genau 100 Jahren wurde die Eishockeyabteilung der Sportclub Riessersee aus der Taufe gehoben. Die Gründung am Vorabend des Weihnachtsfests 1923 gelang durch eine Fusion. Spieler des MTV München 1879 und des MEV München 1883 schlossen sich den Aktiven Eishacklern am Riessersee an. Bereits seit 1920 hatten andere Abteilungen des Vereins Wettbewerbe im Eisstockschießen und Eiskunstlauf abgehalten.

Im Laufe seiner Geschichte wurde der SCR zehn Mal deutscher Meister, das letzte Mal 1981. Zur Jubiläumsfeier in Garmisch-Partenkirchen kamen auch viele ehemalige Aktive, wie der ehemalige Präsident des Deutschen Eishockey Bundes, Franz Reindl, und Ignaz Berndaner. Beide waren bei den letzten Meisterschaftserfolgen 1978 und 1981 dabei.

"Einem 100-jährigen wünscht man nur Gesundheit, und Glück und auf die nächsten 100 Jahre." Franz Reindl, Deutscher Meister mit dem SC Riessersee 1978 und 1981

Nach Erfolgen folgte der wirtschaftliche Absturz

"Das ist heute eine sehr schöne Feier. Hoffen wir, dass wir uns auch wieder sportlich nach vorne arbeiten können. Für mich ist wichtig, dass der Nachwuchs gut ausgebildet wird. Und dann haben wir wieder eine Grundlage für die erste Mannschaft", sagte Berndaner.

Die goldenen Zeiten des SC Riessersee sind vorbei. Seit den späten 1980ern hatte der Verein mit wirtschaftlichen Probleme zu kämpfen. Es folgten Insolvenzen und Abstiege. Die erste Mannschaft spielt aktuell in der Oberliga-Süd. Das Ziel lautet aber: Aufstieg in die DEL 2. Dafür verpflichtete der Traditionsverein Pat Cortina, der mit dem EHC München 2010 die Deutsche Meisterschaft feierte und von 2012 bis 2015 Eishockey-Bundestrainer war.