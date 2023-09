Nürnberg Ice Tigers bescheren Reimer den perfekten Abschied

So emotional der Reimer-Abschied war, so beschaulich ging's danach zunächst auf dem Eis zu. 4:1 siegten die Nürnberg Ice Tigers am 3. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Ende zwar gegen die Düsseldorfer EG. Doch der Weg dahin war zäh.

Penalty in der ersten Minute

Zwar sorgte Nürnbergs Dane Fox gleich in der ersten Minute für einen Aufreger, als er bei einem Alleingang nicht regelkonform gestoppt wurde. Doch den fälligen Penalty vergab er - und so plätscherte das Spiel zunächst torlos dahin.

Nürnberg insgesamt zwar spielbestimmend, die wenigen Chancen entschärfte Düsseldorf-Torwart Henrik Haukeland aber meist problemlos. Das zweite Powerplay brachte schließlich doch die Nürnberger Führung: Jack Dougherty jagte den Puck von der blauen Linie zum 1:0 ins Netz (17.).