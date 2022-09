Niederbayerns Eishockey-Top-Teams starten in die neue Saison

Die neue Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) beginnt für die Straubing Tigers gleich mit einem Heimspiel. Am heutigen Freitag um 19.30 Uhr hat man im heimischen Stadion am Pulverturm die Nürnberg Ice Tigers zu Gast.

Alle Spielstände und Ergebnisse im BR24 DEL Live-Center

Tigers Favoriten gegen die Ice Tigers

Dabei gelten die Niederbayern, die sich seit dem Aufstieg 2006 immer mehr in der DEL etabliert haben, als Favoriten. In den vergangenen beiden Jahren wurde jeweils das Playoff-Viertelfinale erreicht - in der abgelaufenen Saison sogar als Hauptrunden-Vierter.

Außerdem haben die Tigers schon einen gewissen Rhythmus, da sie bereits in der europäischen Champions Hockey League aktiv sind und dort aktuell nach drei Siegen aus bisher vier Spielen Platz zwei in Gruppe F belegen, punktgleich mit dem schwedischen Meister Färjestad BK, der zuletzt mit 5:2 geschlagen wurde.

Auch der EV Landshut zum DEL2-Auftakt mit Heimspiel

Eine Spielklasse tiefer, in der DEL2, beginnt ebenfalls die neue Saison - und damit auch für den zweimaligen Deutschen Meister EV Landshut. Für das Team ist es bereits die vierte Spielzeit hintereinander in der DEL2, nachdem es zuvor vier Jahre in der Oberliga spielte.

Zuletzt hatte der EVL am Ende der Hauptrunde 2021/2022 Platz zehn belegt und war anschließend im Pre-Play-Off an den Heilbronner Falken gescheitert. Erster Gegner der Landshuter in der neuen Saison ist am Abend um 19.30 Uhr der EHC Freiburg.