Niederbayern-Derby im Volleyball: Vilsbiburg gegen Straubing

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen kommt es am Freitagabend zum Niederbayern-Derby zwischen den Roten Raben Vilsbiburg und Nawaro Straubing. Gespielt wird dieses Mal in Vilsbiburg im Landkreis Landshut. Beim Hinspiel in Straubing hatten die Roten Raben mit 3:1 gesiegt.

Spielabsagen und zweieinhalb Wochen Pause

Die Gastgeberinnen aus Vilsbiburg wissen nach drei coronabedingten Spielabsagen hintereinander und einer zweieinhalbwöchigen Bundesliga-Pause nicht so recht, wo sie wirklich stehen. Es sei schwer einzuschätzen, wie die Spielerinnen individuell und als Team die Corona-Turbulenzen verkraftet haben, hieß es von Seiten der Raben.

Fünf Spielerinnen waren positiv getestet worden und befanden sich für zehn Tage in Quarantäne. Mittlerweile stehen, wie Cheftrainer Florian Völker berichtet, nach dem obligatorischen Arzt-Check unter medizinischen Aspekten alle wieder zur Verfügung und im Training.

Nicht klar ist freilich, wie leistungsfähig die einzelnen Spielerinnen sind, die teils bis zu zwölf Tage ohne Balltraining waren. Dennoch peilt Vilsbiburg als Tabellenneunter einen Sieg an, um sich für die Playoffs in eine passable Ausgansposition zu bringen.

Straubings Trainingshalle als Erstaufnahme

Der Tabellenvorletzte aus Straubing hatte unterdessen in dieser Woche mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen. Seit am Montag bekannt wurde, dass die etatmäßige Trainingshalle an der Jakob-Sandtner-Realschule für die Erstaufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine benötigt wird, glühten die Drähte in der Nawaro-Geschäftsstelle. Es galt alternative Trainingsorte zu finden. "Unser Dank gilt hier der Bürgermeisterin von Steinach und dem Bürgermeister von Mitterfels, die uns in ihren Hallen Trainingszeiten ermöglichen", bedankte sich Nawaro-Managerin Ingrid Senft bei den umliegenden Gemeinden.

Straubings Trainer: "Derbys sind cool"

Straubings Trainer Bart-Jan van der Mark konzentriert sich auf das Sportliche und freut sich auf das Duell mit den Nachbarinnen: "Derbys haben immer eigene Gesetze, das wird ein interessantes Ding. Derbys sind immer cool".

Hauptrunde soll regulär beendet werden

Unterdessen haben sich die Klubverantwortlichen der Volleyball-Bundesliga der Frauen dafür ausgesprochen, die Hauptrunde über den 19. März hinaus zu verlängern und so viele Spiele wie möglich zu spielen. Der Spielplan der Play-offs wird erforderlichenfalls verdichtet.

Der Entscheidung entsprechend werden die noch ausstehenden Spiele so angesetzt, dass die Hauptrunde schnellstmöglich beendet werden kann. Ab sofort absolvieren die Teams im Regelfall deshalb mehr als ein Spiel pro Woche. Trotzdem wird hierfür eine Verlängerung der Hauptrunde bis mindestens zum 29. März notwendig. Gleichzeitig laufen Gespräche mit den internationalen Verbänden hinsichtlich einer möglichen Saisonverlängerung, heißt es von der Volleyball Bundesliga GmbH.