Volleyball-Bundesliga: Nawaro Straubing will Punkte holen

In der ersten Volleyball-Bundesliga der Frauen haben beide niederbayerischen Vereine am Samstag Heimrecht. Während Straubing antritt, haben die Roten Raben Vilsbiburg ihr Spiel gegen Erfurt wegen positiver Corona-Tests aber kurzfristig abgesagt.

Straubings Wiedersehen mit dem Ex-Coach

Der zweite niederbayerische Club, Nawaro Straubing, tritt am Samstag daheim auf die Ladies in Black Aachen mit dem ehemaligen Straubinger Coach Guillermo Gallardo an. Aachen hat in der Woche bereits ein Spiel absolviert und muss eine lange Anreise absolvieren. Das könnte ein Vorteil für Straubing sein, sagte Coach Bart-Jan van der Mark.

Fans sollen unterstützen

Straubing nähere sich wieder dem Spielrhythmus und der Qualität von vor der Corona-Pause an, sagte van der Mark. Außerdem liege seinem Team der Spielstil von Aachen besser als zuletzt der von Erfurt, gegen die Nawaro klar verloren hatte. Man hoffe außerdem auf die Unterstützung der Fans.

Rote Raben - Erfurt: wegen Corona abgesagt

Mit Blick auf die Playoffs wäre die Partie des Tabellen-Neunten Rote Raben Vilsbiburg gegen den Zehnten Schwarz-Weiß Erfurt von großer Bedeutung gewesen. Mit einem Sieg hätten die Raben wieder in die Playoff-Zone klettern können. Wie die Roten Raben aber mitteilten, gab es bei Corona-Tests vor dem Training am Freitagnachmittag weitere positive Ergebnisse. Bereits zuvor war bekannt geworden, dass eine Spielerin positiv getestet wurde. Ein neuer Spieltermin steht noch nicht fest. Gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.