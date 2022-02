Rote Raben Vilsbiburg mit Fans aber ohne Punkte

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen lief es bei der ersehnten Rückkehr der Fans für die Roten Raben Vilsbiburg schlecht. Vor 235 Zuschauern in der Ballsporthalle verlor das Team von Cheftrainer Florian Völker am Abend gegen den VfB Suhl mit 0:3 (19:25, 23:25, 23:25).

Duell auf Augenhöhe

Wie der Club mittteilt, mussten die Raben den ersten Satz relativ deutlich abgeben. Dann agierten die Gastgeberinnen aber auf Augenhöhe mit dem Tabellenfünften. In den entscheidenden Momenten konnten sich das Team jedoch nicht belohnen.

Zu viele Fehler im Spiel

"Der Unterschied war, dass wir aus der Abwehr heraus zu ungeduldig waren. Im Angriff haben wir gegen die guten Blocks der Suhlerinnen zu viele Fehler gemacht," analysierte Coach Völker unmittelbar nach dem Matchball.

Am Samstag sind beide Mannschaften aus Niederbayern im Einsatz

Schon am Samstag steht für die Vilsbiburgerinnen das nächste Spiel auf dem Programm. Dann gastiert Schwarz-Weiß Erfurt in der Ballsporthalle. Das zweite niederbayerische Team, Nawaro Straubing hatte am Dienstag spielfrei. Am Samstag erwarten die Straubingerinnen Aachen.