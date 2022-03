Rote Raben Vilsbiburg holen Ex-Meister-Coach als Sportdirektor

Der Volleyball-Erstligist Rote Raben Vilsbiburg holt Guillermo Gallardo als Sportdirektor. Das hat der Verein am Mittwoch mitgeteilt. Der heute 51-jährige Argentinier hat in seiner Ära als Vilsbiburger Coach von 2007 bis 2013 mit zwei Deutschen Meisterschaften und einem Pokalsieg die bis dato erfolgreichste Zeit bei den Raben geprägt. Nun kehrt er am ersten Juli von seiner aktuellen Wirkungsstätte in Aachen nach Vilsbiburg zurück.

Teams weiterentwickeln

Der Posten des Sportdirektors wurde neu geschaffen. Er soll übergreifend sowohl für die Belange des Bundesliga-Teams als auch für die zweite Mannschaft und den Nachwuchs verantwortlich sein. Bei der Besetzung sei man schnell auf den Namen Gallardo gekommen. Der Vilsbiburger Meistermacher von 2008 und 2010 "ist mit seiner Expertise im Profi- und im Jugendbereich sowie mit seiner internationalen Erfahrung aus Spanien, Schweden und der Schweiz der ideale Mann für uns", betont Geschäftsführer André Wehnert.

Gallardo mit frischem Elan

Guillermo Gallardo freut sich sehr auf sein Comeback bei den Raben: "Ich habe in Vilsbiburg tolle Menschen kennengelernt und besondere sportliche Momente erlebt, jetzt kehre ich mit frischem Elan auf eine andere Position zurück." Der Wechsel von der Trainerbank in die Rolle des Sportdirektors sei eine wohlüberlegte Entscheidung, betont er. "Ich brauche für mich und meine Familie eine gewisse Stabilität – und das ist im Trainergeschäft einfach schwierig. Als Sportdirektor in Vilsbiburg möchte ich langfristige Arbeit leisten."

Vertrag mit Trainer Völker wird verlängert

Außerdem haben die Raben eine weitere Personalentscheidung bekannt gegeben. Der Vertrag von Bundesliga-Cheftrainer Florian Völker wird um ein Jahr verlängert. Die Zusammenarbeit mit Guillermo Gallardo sieht Völker als spannendes, perspektivisch vielversprechendes Projekt: "Wir sind ein bisschen unterschiedliche Typen, aber ich bin – zumal nach den Gesprächen, die wir schon hatten – sicher, dass das richtig gut wird, wenn wir unsere Kräfte bündeln und unsere Stärken zusammenfließen lassen."