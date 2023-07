Nächster Bayern-Ausfall: Auch Guerreiro bleibt in München

Der FC Bayern hat den nächsten Ausfall in der Sommer-Vorbereitung zu verkraften. Raphael Guerreiro wird dem Rekordmeister vorerst fehlen. Dies teilten die Münchener am Samstagabend mit. "Der 29-jährige Portugiese zog sich im Training am Samstagvormittag einen Muskelbündelriss in der rechten Wade zu", heißt es auf der Homepage. Guerreiro werde demnach auch am Montag nicht im Flieger sitzen, wenn die Mannschaft zur Asienreise aufbricht.

Nach Müller, Choupo-Moting und Neuer: Auch Guerreiro fällt länger aus

Guerreiro ist nach Thomas Müller, Eric Maxim Choupo-Moting und Manuel Neuer das vierte bekannte Gesicht der Bayern, der die Reise verletzungsbedingt verpasst. Ob es bis zum ersten Pflichtspiel im Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig (12. August) reicht, teilte der FCB nicht mit.

Der Europameister von 2016 war im Sommer ablösefrei von Vizemeister und Dauerrivale Borussia Dortmund zum FC Bayern gekommen und hatte am Dienstag im Testspiel gegen FC Rottach-Egern (27:0) debütiert. Der Mittelfeldspieler hat in München einen Vertrag bis Sommer 2026.