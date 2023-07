Benedikt Saller: "Extrem wichtig, dass wir eine Einheit werden"

Saller: "Sind auf einem guten Weg, eine Einheit zu werden"

Doch das Teambuilding begann schon in Regensburg. Die vielen Neuzugänge seien erstmal alle im selben Hotel untergekommen. "Die waren abends gemeinsam unterwegs beim Essen", erzählt Saller und lobt dabei Rückkehrer Andreas Geipel als Tourguide: "Der kennt Regensburg und hat den Jungs die Stadt gezeigt. Ich habe mich wegen des Nachwuchses ein bisschen rausgenommen. Aber so etwas ist wichtig. Wir sind auf einem sehr guten Weg, eine Einheit zu werden."

Wohin es mit diesem jungen Kader in der 3. Liga geht, das mag beim SSV Jahn Regensburg noch niemand öffentlich einschätzen. Sportdirektor Achim Beierlorzer ist der Meinung, dass es jetzt der größte Fehler wäre, den Wiederaufstieg als Ziel zu formulieren und zu setzen. "Damit würden wir den Verein und die Mannschaft unter Druck setzen." Und auch Trainer Joe Enochs will keine Zielvorgabe machen: "Wir setzen uns nicht selber unter Druck und geben irgendein Ziel aus."

Benedikt Saller steht hinter dieser Strategie. Er sagt: "Ziele auszuloten macht in der Konstellation noch nicht so viel Sinn. Da müssen wir uns in einem halben Jahr nochmal unterhalten. Wir wollen erfolgreich sein und das Maximale rausholen" - beim Jahn liegen bei diesem Thema alle auf einer Linie. Das Wort Wiederaufstieg wird erstmal nicht in den Mund genommen.

Führungsspieler Saller: "Habe immer ein Ohr für die Jungs"

Und tatsächlich muss sich aus dieser komplett neuformierten Mannschaft erst einmal eine funktionierende Fußballmannschaft ergeben. Dafür sieht Saller auch sich selbst in der Verantwortung: "Ich bin jetzt sieben Jahre schon hier, bin einer der wenigen, die noch da sind. Ich versuche, die Jungs mitzunehmen. Mit Leistung auf dem Platz voranzugehen, ist das wichtigste für uns Führungsspieler. Wir haben immer ein offenes Ohr für Fragen. Wenn die Jungs Hilfe brauchen, sind wir da", so Saller.

Dabei sieht Saller in der ungewöhnlichen Situation auch eine Chance, nach dem schmerzhaften Abstieg noch einmal bei Null zu beginnen: "Wenn viele neue Charaktere zusammenkommen, ist es für den Trainer einfacher, ein Team zu formen. Alle beginnen neu. Alle haben Bock auf die Aufgabe. Die neuen Spieler kommen her und können frei aufspielen und Gas geben. Die haben das letzte Jahr nicht mitgemacht, erklärte Saller und stellte eines klar: "Es darf keine Ausrede für Misserfolg sein. Wir müssen uns an die eigene Nase packen, dass wir, wenn es losgeht, sagen können: Wir können angreifen."

Wiedersehen mit dem TSV 1860: "Auf solche Spiele freue ich mich"

Was passieren kann, wenn in Regensburg alle an einem Strang ziehen, das weiß Saller gut. Er war in dem Team, das 2017 den Aufstieg in die zweite Bundesliga schaffte. "Grundvoraussetzung war, dass wir einen extrem guten Teamspirit hatten", erinnert sich Saller. Damals setzte sich das Team in der Relegation gegen den TSV 1860 durch - dem Jugendverein des gebürtigen Münchners. Nun kommt es in der Saison erneut zu einem Wiedersehen. "Es ist immer was Besonderes, wenn man gegen den eigenen Jugendverein spielt. Auf solche Spiele freue ich mich auf jeden Fall", sagt Saller.

Zu diesen gehört auch der Auftakt am 5. August, um 14 Uhr, gegen die SpVgg Unterhaching: "Es ist ein bayerischer Gegner. Eine coole Aufgabe zum Start. Da werden sicher ein paar Unterhachinger nach Regensburg kommen", sagt Saller. Vielleicht wird es nach diesem Spiel erste Erkenntnisse geben, wohin die Reise mit diesem Team geht - und vielleicht nimmt ja irgendjemand doch das Wort "Wiederaufstieg" in den Mund.