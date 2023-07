Artikel mit Audio-Inhalten

> "Kein Vergessen": Gedenken an Opfer des Münchner OEZ-Attentats

"Kein Vergessen": Gedenken an Opfer des Münchner OEZ-Attentats

Genau heute vor sieben Jahren erschoss ein Mann in München am Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen und sich selbst. Hinter dem Anschlag steckte ein rassistisches Motiv. Am Jahrestag wird heute in München der Opfer gedacht.