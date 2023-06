Der Sommerfahrplan des FC Bayern: Tegernsee, Japan, Singapur

Nach einer turbulenten Saison will der deutsche Meister in diesem Sommer den Grundstein legen, um in der kommenden Spielzeit wieder den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Dafür soll noch der ein oder andere große Name die Mannschaft verstärken, genauso wie noch Spieler den Verein verlassen dürften.

Die Offensive wird definitiv verstärkt. Dabei sollen sich die Bayern auf Harry Kane (Tottenham Hotspur) konzentrieren. Sollte entweder Lucas Hernández und/oder Benjamin Pavard den Klub verlassen, würde auch in der Defensive nachgelegt. In diesem Fall sollen Min-Jae Kim vom SCC Neapel und Kyle Walker von Manchester City erste Wahl sein.

Vielleicht hat sich das Gesicht der Mannschaft schon etwas geändert, wenn Thomas Tuchel und die Bayern am 13. Juli in die Vorbereitung starten.

Highlights gegen City und Liverpool in Asien

Highlights der Vorbereitung sind die Testspiele gegen Manchester City und den FC Liverpool während des Asien-Aufenthalts in Japan und Singapur vom 24. Juli bis zum 3. August. Zuvor geht es vom 15. bis zum 20. Juli noch in ein erstes kleineres Trainingslager an den Tegernsee. Der Pflichtteil beginnt dann mit dem Supercup gegen die Pokalsieger aus Leipzig am 12. August.