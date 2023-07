Münchens OB Reiter: "Wenn Olympia, dann Sommerspiele"

Nach einer Serie vergeblicher Anläufe hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Donnerstag den nächsten Versuch für eine deutsche Olympia-Bewerbung gestartet. Mithilfe der Kampagne "Deine Idee. Deine Spiele" will der Verband die Bundesbürgerinnen und -bürger für die Idee begeistern, Deutschland nach München 1972 wieder zum Schauplatz des Sportgroßereignisses zu machen.

Der Dachverband geht dabei auch auf mögliche Ausrichter zu. Neben München sind Berlin, Hamburg, Leipzig und Nordrhein-Westfalen ("Rhein-Ruhr") eingeladen, gemeinsam über das beste Konzept mit den höchsten Erfolgschancen zu beraten.

Die letzte Olympia-Kampagne für München 2022 war vor zehn Jahren am Willen der Einwohner gescheitert. In allen Austragungsorten (München, Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Traunstein und Berchtesgadener Land) entschieden sich die Wähler per Bürgerentscheid gegen Winterspiele in ihrer Region.