Die Finals: 159 Deutsche-Meistertitel in drei Tagen

Wie stehen die Titelchancen für Bayerns Athleten?

Gerade in der Leichtathletik bieten sich zahlreiche Chancen auf bayerisches Edelmetall. 100-Meter-Star Gina Lückenkemper, die sich zuletzt in guter Form zeigte, tritt zwar nicht für ihre Wahlheimat Bamberg an, sondern für den SCC Berlin. Mit Alexandra Burghardt (Burghausen) hat der Freistaat aber dennoch Chancen auf Edelmetall. Die Bob-Anschieberin kämpft derzeit mit Rückenproblemen, über 200 Meter weist die Olympia-Silbermedaillengewinnerin von Peking aber dennoch die beste Jahresbestleistung unter den Teilnehmerinnen auf.

Die Sprint-Staffel der LG Stadtwerke München kann sich sowohl bei den Frauen (DM-Titel 2022) als auch bei den Männern Siegchancen ausrechnen. Mit Yannick Wolf (23) hat der Leichtathletik-Verein zudem noch ein heißes Eisen für das Einzelrennen in der Hinterhand. Der Sportpolizist aus Baierbrunn kommt mit der zweitbesten deutschen Zeit nach Kassel, wo die Leichtathletik-Wettkämpfe stattfinden.

Für viele deutsche Athleten geht es in Kassel auch um die Norm für die WM in Budapest (19. – 27. August). Jedoch nicht für Sarah Vogel aus Hof. Die U20-Europameisterin im Stabhochsprung feierte nach über 600 Tagen Verletzungspause ein furioses Comeback und hat mit 4,40 Meter das WM-Ticket bereits in der Tasche. Ebenfalls beim Endkampf dabei ist Teenager Chiara Sisterman (19) vom TSV Gräfelfing.

Viele Gold-Kandidaten in der Leichtathletik

Darüber hinaus gibt es weitere klare bayerische Goldkandidaten. Tobias Potye will nach seinem Sensations-Silber von München die deutsche Hochsprung-Konkurrenz dominieren. 800-m-Serienmeisterin Christina Hering will ihren achten DM-Titel in Folge feiern, hat mit Majtie Kohlberg aber seit langem mal wieder schlagfertige Konkurrenz.

Über 1.500 Meter will Katharina Trost (München) derweil Dominatorin Hanna Klein (Tübingen) herausfordern. Bei den deutschen Hallen-Meisterschaften im Vorjahr gelang Trost dieses Vorhaben bereits.

Fernab der Tartanbahn präsentiert sich auch der Breakdancer "Said" – mit bürgerlichem Namen Serhat Perhat – bei den Wettbewerben in Düsseldorf. Erst am vergangenen Wochenende hatte der Münchener beim Munich Mash tausende Menschen beim Streetdance-Contest im Olympiapark begeistert und will nun sein Können auf nationaler Bühne unter Beweis stellen.