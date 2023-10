Spielergewerkschaft VDV: Meinungsfreiheit ist begrenzt

Posts mit politischen Inhalten können für Fußball-Profis schwerwiegende Folgen haben. Ob Maßnahmen wie eine fristlose Kündigung erlaubt seien, müsse jedoch juristisch geprüft werden, sagte Ulf Baranowsky, Geschäftsführer der Spielergewerkschaft VDV: "Die grundgesetzlich geschützte Meinungsfreiheit ist insbesondere dann begrenzt, wenn Straftaten wie Beleidigung oder Volksverhetzung begangen werden. Inwieweit strafrechtliche Verstöße vorliegen und arbeitsrechtliche Sanktionen rechtskonform sind, ist im Einzelfall zu beurteilen", so Baranowsky.

Personen des öffentlichen Lebens haben Vorbildfunktion

Klar sei aber: "Insbesondere bei kriegerischen Auseinandersetzungen sollten Personen des öffentlichen Lebens ihrer Vorbildfunktion gerecht werden", sagte Baranowsky: "Ziel muss es sein, zu deeskalieren und dauerhaften Frieden zu schaffen." Ähnlich äußerte sich Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland gegenüber BR24.

1. FSV Mainz 05 und OGC Nizza reagieren mit Suspendierungen

Nach dem terroristischen Angriff der Hamas auf israelische Zivilisten und der verheerenden Eskalation des Nahost-Konflikts hatten in den vergangenen Tagen einige Profis mit Pro-Palästina-Postings in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt. Der Mainzer Anwar El Ghazi wurde vom Spiel- und Trainingsbetrieb seines Klubs freigestellt. In Frankreich suspendierte Erstligist OGC Nizza seinen Profi Youcef Atal, nachdem dieser das Video eines palästinensischen Predigers auf Instagram geteilt hatte.

Baranowsky nimmt dabei aber auch die Vereine in die Pflicht: "Wichtig ist auch die Prävention", sagte er. "Gerade im Sport gilt es, junge Menschen frühzeitig zu sensibilisieren und bei Problemen das Gespräch zu suchen."