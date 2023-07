Spielgestalter und Meistermacher: Felix Magath wird 70

Ob auf dem Platz oder an der Seitenlinie: Felix Magath hat sich dem Fußball verschrieben - immer auf seine ihm ganz eigene Art, doch stets mit Erfolg. Heute wird der hochdekorierte ehemalige Fußballspieler und Trainer 70 Jahre alt. An die Rente denkt er allerdings noch nicht: "Mir geht es besser, wenn ich etwas zu tun habe, weil ich den ganzen Tag aktiv bin und mit meiner Mannschaft zu tun habe", sagte Magath dem "kicker". Eine Karriereende kommt also nicht in Frage.

Diese begann in Unterfranken, wo er seine Wurzeln hat. Genauer gesagt in Aschaffenburg. Beim TV 1860 Aschaffenburg machte er seine ersten Schritte als Aktiver. Über die Stationen Viktoria Aschaffenburg und 1. FC Saarbrücken landete er 1976 schließlich beim Hamburger SV - der Verein, den der Spielgestalter unter den Trainern Kuno Klötzer, Branko Zebec und Ernst Happel zu seinen größten Erfolgen führen sollte - der HSV holte in dieser Zeit zwei Europapokalsiege (u.a. erzielte Magath 1983 den 1:0-Siegtreffer im Finale des Europapokals der Landesmeister gegen Juventus Turin) und drei deutsche Meisterschaften (1979, 1982 und 1983).

Aufstieg mit Nürnberg, zwei "Double"-Siege mit dem FC Bayern

Zebec und Happel zählen bis heute zu den Trainervorbildern der HSV-Legende. Nicht dazu gehört Jupp Derwall, der ihm eine möglicherweise ruhmreichere Nationalmannschaftskarriere verwehrte. Zwar war Magath ab 1977 Nationalspieler. Der damalige Bundestrainer Derwall zog allerdings Paul Breitner vor. Und so wurde Magath zwar 1980 Europameister sowie 1982 und 1986 Vize-Weltmeister, kam aber nur auf 43 Länderspiele.

Nach dem Karriereende als Spieler folgte eine ebenso erfolgreiche Trainerkarriere. Magath trainierte die halbe Bundesliga, darunter auch den 1. FC Nürnberg (1997 bis 1998), den er zurück ins Oberhaus führte. Noch größere Erfolge feierte er mit dem VfB Stuttgart (Vizemeister 2003), als Nachfolger von Ottmar Hitzfeld mit dem FC Bayern München, mit dem er 2005 und 2006 jeweils das "Double" gewann und mit dem VfL Wolfsburg, den er 2009 zum deutschen Meistertitel führte.

"Quälix" mit einem Faible für Tee und Schach

Seine Strenge und seine Methoden, die ihm den Spitznamen "Quälix“ einbrachten, waren mitunter umstritten, aber meist erfolgreich. Sein Training mit Medizinbällen ist legendär, die Bayern-Profis jagte er in seiner Münchner Zeit im Laufschritt auf den Wallberg am Tegernsee. In Wolfsburg ließ er eigens einen Trainingshügel errichten, auf den er seine Spieler auf verschiedenste Arten hochscheuchen konnte - bis zur Ermüdung. "Mount Magath" wurde dieser Hügel getauft und fand seinen Weg in das kollektive Fußballgedächtnis.

"Ich habe meinen Job nicht gemacht, um beliebt zu sein", sagte Magath einmal in einer Talk-Show. Der frühere Frankfurter Stürmer Jan-Aage Fjörtoft beschrieb Magaths Methoden ebenso lustig wie anerkennend: "Ich weiß nicht, ob Magath die Titanic gerettet hätte. Die Überlebenden wären auf jeden Fall topfit gewesen." Ein anderer Spruch: "Das Training von Felix Magath ist wie ein Zahnarzttermin. Man fürchtet sich vorher, aber hinterher geht's einem besser."

Magath: "Ich könnte noch jeder Mannschaft helfen"

Seinen letzten Job in der Bundesliga übernahm Magath vor etwas über einem Jahr, als er Hertha BSC vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga rettete. Derzeit ist es etwas ruhiger um ihn geworden. Als Experte ist der Teeliebhaber mit einer Schwäche fürs Schachspiel aber immer noch ein gern gesehener Gast, weil er kein Blatt vor den Mund nimmt.

Und wer weiß, was noch kommt. Er selbst glaubt, dass er noch etwas bewegen könnte im Fußball: "Ich bin absolut sicher, dass ich mit meinem Wissen und Input noch jeder Mannschaft in Deutschland und international helfen kann, in der Ersten, Zweiten, Dritten oder Vierten Liga", sagte er kürzlich. Erstmal feiert er aber an diesem Mittwoch seinen 70. Geburtstag.