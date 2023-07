Bayerischer Sportpreis: Katharina Schmid auf Abschiedstournee?

Katharina Schmid, geb. Althaus, ist die beste deutsche Skispringerin. Auf der Schanze hat sie Fliegen gelernt, in der Geschichte des Frauenskisprungs ein eigenes Kapitel aufgeschlagen und mit zahlreichen Erfolgen für ihren Sport geworben, der solange eine Männerdomäne war.

Althaus: "Ein Wahnsinns-Jahr"

In der Sammlung der gerade mal 1,55 Meter großen Allgäuerin hängen nicht nur zwei olympische Silbermedaillen. Schmid war in der Saison 2022/23 in ihrer bislang besten Form unterwegs. Bei der Nordischen Ski-WM in Planica flog sie gleich zu drei Goldmedaillen und einmal Bronze. "Es war so ein Wahnsinns-Jahr", strahlte die 27-Jährige bei der Preisverleihung. "Momentan die Bank im deutschen Skisprung-Team", für Skisprung-Ass Karl Geiger.

Doch das Jahr hatte noch mehr Höhepunkte parat: Im März war Schmid bei einem historischen Ereignis dabei - die Frauen durften auf der Skiflugschanze in Vikersund endlich ihren ersten professionellen Skiflug-Wettbewerb bestreiten und dann noch die Hochzeit mit ihrem langjährigen Freund Patrick Schmid feiern.

Halbe Vierschanzentournee noch mitnehmen

Die weitere Familienplanung muss allerdings noch warten, denn genug hat Schmid vom Fliegen noch nicht. Sie will einfach ein Jahr nochmal genießen. Und "unbedingt noch mal Skifliegen gehen". Auch die Vierschanzentournee, die es Ende des Jahres wenigstens zur Hälfte für die Ski-Adlerinnen endlich gibt, steht auf der ToDo-Liste. Das will die 27-Jährige "natürlich noch alles mitnehmen. Und dann schau mer mal wie's weitergeht." Ob es schon die Abschiedstournee sein wird "weiß ich noch nicht. Das lass' ich alles auf mich zukommen."