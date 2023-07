Roni Remme: Ihr langer Weg zum zweiten Weltcup-Debüt

Ende November 2022: Roni Remme stand ganz kurz vor ihrem Weltcupdebüt im deutschen Rennanzug. Passenderweise genau da, wo die Deutsch-Kanadierin 2017 ihr tatsächliches Weltcupdebüt gab - im kanadischen Lake Louise. "Das Sommertraining war so gut, ich glaube, ich hatte noch nie so eine erfolgreiche Vorbereitung," sagt die 27-Jährige rückblickend.

"Schlimmste Nachricht für einen Athleten"

Doch dann der Schock: Remme stürzt im Abfahrtstraining in Lake Louise. Sie reißt sich Innen- und Kreuzband und verletzt sich auch an den Menisken. Remmes Saison ist beendet, ehe sie begonnen hat: "Ich wusste direkt nach dem Sturz, dass meine Saison vorbei ist. Das ist die schlimmste Nachricht für einen Athleten, vor allem so früh in der Saison. Ich hatte keine Rennen oder irgendwas, um auszuprobieren und zu sehen, wo ich stehe."

Trotz der großen Enttäuschung richtete Remme den Blick direkt nach vorne: "Ich kann es nicht rückgängig machen. Und so sehr mein Herz auch gebrochen war, ich hatte auch schon den Fokus auf die Herausforderung vor mir. Ich habe versucht, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um so schnell und so stark wie möglich zurückzukommen."

Vom Stockbett zum eigenen Häuschen

Acht Monate Reha und zwei Operationen später trainiert Remme wieder voll mit Lena Dürr und Kira Weidle im Olympiastützpunkt in Garmisch. Dort, wo sie während ihrer ersten Wochen in Deutschland gewohnt hat: "Im Juli 2022 bin ich hierher gezogen. Ich habe direkt über dem Kraftraum gewohnt. Das war eine ganz neue Erfahrung für mich." Ein etwa acht Quadratmeter großes Zimmer mit Stockbett und Blick auf die Garmischer Skisprungschanze wurde das erste Zuhause des DSV-Neuzugangs in Garmisch.

Seitdem hat sich einiges getan: Die 27-Jährige wohnt mittlerweile in einem kleinen Häuschen mit ihrem Mann Augustus und Hündin Kaia. Nach der Verletzung im letzten Winter ist Remme wieder fit, fühlt sich gut aufgehoben in Garmisch und fiebert ihrem DSV-Debüt im zweiten Anlauf entgegen.

"So eine Unterstützung vom Verband zu erfahren, auch in schwierigen Zeiten, war eine neue und erfrischende Erfahrung für mich. Ich kann es kaum erwarten, tatsächlich eine Saison mit meinem neuen Team zu fahren, mit meinem deutschen Team." - Roni Remme