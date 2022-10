Landshut gegen Regensburg - Brisantes Derby in der DEL 2

In der zweiten Deutschen Eishockeyliga (DEL 2) kommt es am Freitagabend zum bayerischen Derby zwischen dem EV Landshut und den Eisbären Regensburg. Es ist ein echtes Spitzenspiel. Der traditionsreiche EV Landshut ist stark in die Saison gestartet und weist aktuell den besten Punkteschnitt in der Liga auf.

Aufsteiger im Aufwind

Auch der Aufsteiger aus Regensburg weiß bislang zu überzeugen. Die Domstädter reisen mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge zu dem Derby nach Niederbayern, das auch die Fans elektrisiert. Es werden rund 500 Gästefans aus der Oberpfalz erwartet. Der EV Landshut hofft auf mehr als 3.000 Besucher in der Arena am Gutenbergweg.

Das bayerischen Derby beginnt in Landshut um 19.30 Uhr. Zum letzten Mal trafen der EV Landshut und die Eisbären Regensburg in der Saison 2018/19 in einem Punktspiel aufeinander.