Neues Eisstadion in Landshut: Eine moderne Eishockeyarena

Die Fans des Eishockey-Traditionsvereins EV Landshut haben lange auf den Moment gewartet: Endlich ist das neue Eisstadion am Gutenbergweg fertig. In gut zwei Wochen wird die Arena eröffnet. Schon heute durften sich die Medien einen Einblick verschaffen.

Mehr als 20 Millionen Euro Kosten

Die Eisfläche ist schon bereitet, die Tribünen sind deutlich steiler als im altehrwürdigen Landshuter Eisstadion am Gutenbergweg, dort wo der EV Landshut 1970 und 1983 die Deutsche Eishockeymeisterschaft gefeiert hat. Für mehr als 20 Millionen Euro ist am Gutenbergweg in Landshut eine moderne Eishockeyarena entstanden, die auch international höchsten Ansprüchen entspricht.

Landshuts Oberbürgermeister rundum zufrieden

Auch die Bauarbeiter haben auf der Großbaustelle Höchstleistungen erbracht, sagt Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz (parteilos) im Interview mit BR24: "Wir sind zu 100 Prozent im Zeitrahmen geblieben und im Wesentlichen im Kostenrahmen. Und das in einer Zeit, in der die Baukosten ja dramatisch angestiegen sind in den letzten zwei Jahren. Insofern ein großes Kompliment an alle Beteiligte: Planer, ausführende Firmen und auch unsere Bauverwaltung. Die haben alle einen Riesenjob gemacht."

Etwas weniger Zuschauer als bisher

Die offizielle Stadioneröffnung ist in gut zwei Wochen. Dann kann der EV Landshut wieder seine DEL 2-Heimspiele im neuen Stadion bestreiten und wild die moderne Arena auf dem Eis zur Festung ausbauen. Das Fassungsvermögen ist durch die Modernisierung allerdings um 1.000 auf rund 4.500 Zuschauer geschrumpft.