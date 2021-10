Landshut hat eine der modernsten Eishockeyarenen Deutschlands

Am Gutenbergweg in Landshut ist eine der modernsten Eishockeyarenen Deutschlands entstanden. Offiziell handelt es sich zwar um eine Sanierung. Vom alten Stadion, in dem der EV Landshut zwei deutsche Meisterschaften gefeiert hat, ist aber nicht mehr viel übriggeblieben. Tribünen, Dach, Technik und Außenhaut der Arena sind neu, dazu elegante Logen für Sponsoren. Nur das Fassungsvermögen ist ein wenig geschrumpft - im neuen Stadion haben knapp 5.000 Eishockeyfans Platz. Gut 23 Millionen Euro hat die Stadt investiert. "Wir sind zu 100 Prozent im Zeitrahmen und im Wesentlichen im Kostenrahmen geblieben", freut sich Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz (parteilos).

Eishockey-Legende schwer beeindruckt

Landshuts Eishockey-Ikone Alois Schloder, der mit dem EV Landshut zwei deutsche Meisterschaften und mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft Bronze bei den Olympische Spielen 1976 geholt hat, freut sich bei einem "Stadion-Test" exklusiv für BR24: "Man sagt einfach bloß wow. Ein Wahnsinn, das ist wirklich ein Schmuckkästchen geworden."

Auch der Ex-Nationalspieler und aktuelle sportliche Leiter des EV Landshut, Axel Kammerer, freut sich über die neue Arena: "Für den Zuschauer bedeutet das ein völlig neues Raumgefühl. Das Stadion ist viel höher, viel heller, viel moderner."

Noch nicht ganz fertig

Nur ganz zum Schluss ist die Großbaustelle doch noch vom Rohstoffmangel getroffen worden. Die Lampen für die leuchtende textile Außenfassade konnten nicht mehr rechtzeitig geliefert werden. Der feierlichen Eröffnung des Stadions am Samstag tut das keinen Abbruch. Dazu gibt es einen Tag der offenen Tür in der neuen Arena. Unter anderem mit einem Publikumslauf sowie ein öffentliches Training und eine Präsentation der DEL2-Mannschaft des EV Landshut. Am Sonntagabend dann steigt das ersten Heimspiel in der neu eröffneten Arena.