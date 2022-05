Eisbären Regensburg feiern mit Fans Meisterschaft und Aufstieg

Regensburg ist nach 14 Jahren wieder in der zweithöchsten deutschen Eishockey-Spielklasse. Das feiert die Mannschaft am Samstag in der Altstadt mit ihren Fans. Die Oberliga-Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg ist für die Eisbären der perfekte Start in ihre 60. Jubiläumssaison 2022/2023.

Die Feierlichkeiten am Samstag beginnen im Alten Rathaus: Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer empfängt die Mannschaft und gratuliert zum Aufstieg. Parallel heizt auf dem Haidplatz ab 14:15 Uhr schonmal ein DJ ein.

Meisterfeier auf dem Haidplatz

Auf einer Bühne gibt es ab 15.00 Uhr für die Aufstiegshelden die offizielle Meisterehrung mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft.

Wer dann noch nicht genug hat, kann mit der Mannschaft zur Saisonabschlussfeier in den Prüfeninger Schlossgarten weiterziehen. Einlass ist ab 16:30 Uhr. Neben den original getragenen Aufstiegs-Heimtrikotsätzen werden auch die Warmup-Trikots versteigert, zudem gibt's Aufstiegs-Merchandise.