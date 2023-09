Köllner als Euphoriebremse: "Können uns nicht viel davon kaufen"

Drei Siege am Stück - das gab es unter Michael Köllner in Ingolstadt noch nie. Doch für den Trainer des FCI ist das noch lange kein Grund für Jubelarien. "Da können wir uns nicht so viel von kaufen", sagte Köllner nach dem 4:0-Erfolg gegen den bislang so überzeugenden SSV Ulm über die Erfolgsserie im BR24Sport-Interview. Der Aufsteiger aus Baden-Württemberg waren als Tabellenzweiter in den Sportpark gekommen, hatte an diesem Nachmittag jedoch keine Chance.

"Heute sind wir in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut unterwegs gewesen. In der ersten Halbzeit haben wir defensiv einen guten Job gemacht", erklärte Köllner. Ohne außer Acht zu lassen, dass sich seine Mannschaft mit Ulm "schon sehr mühen" musste, ehe sie auf die Siegerstraße einbog. "Dass wir 4:0 gewinnen, hätte ich auch nicht unbedingt erwartet."

Köllner lobt FCI-Bereitschaft

Der Schlüssel zum Erfolg war sowohl eine solide Defensive als auch die eiskalte Chancenverwertung. Benjamin Kanurić (5.) und David Kopacz (45.) hatten für die Schanzer mit den einzig wirklich gefährlichen Torchancen im ersten Durchgang getroffen, nach dem Seitenwechsel trafen Top-Torjäger Jannik Mause (54.) und Julian Kügel (79.) zum Endstand.

"Also bei den Torchancen des Gegners konnte ich nicht viele zählen", sagte Köllner zufrieden: "Man sieht, dass die Mannschaft bereit ist, alles zu tun, und gewinnen will." Dem ehemaligen 1860-Trainer war vor allem die Null, die auf der Anzeigentafel aufleuchtete, ein Zeichen für die Weiterentwicklung seines Teams. "In Freiburg haben wir leider nochmal einen Gegentreffer zugelassen. Das war schon ein kleiner Makel auf dem Auswärtssieg, deswegen wollten wir es heute zuhause besser machen."