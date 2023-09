Mauses Doppelpack sichert Ingolstadt den nächsten Sieg

Langsam scheint der FC Ingolstadt in Fahrt zu kommen. Nach dem 2:1 im Oberbayern-Duell gegen den TSV 1860 München am vergangenen Samstag haben die Schanzer den nächsten Sieg in der dritten Liga gefeiert. Das Team von Trainer Michael Köllner gewann die Auswärtspartie beim SC Freiburg II am Ende deutlich mit 4:1 und sprang in der Tabelle auf Rang sechs. Großen Anteil am dritten Saisonsieg hatte Jannik Mause, der einen Doppelpack erzielte und einen weiteren Treffer vorbereitete.