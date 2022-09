Klaus Augenthaler - Die Bayern-Legende wird 65

404 Partien und 52 Tore in der Fußball-Bundesliga: Das sind nur zwei Zahlen einer beeindruckenden Sportler-Karriere. Der gebürtige Fürstenzeller Klaus Augenthaler ist in der ganzen Zeit als Profi dem FC Bayern München treu geblieben. Am Montag feiert "Auge" Geburtstag. Er wird 65.

Immer noch am Ball

Klaus Augenthaler liebt das Angeln. Hier kommt er zur Ruhe. In diesem Jahr ist der frühere Fußball-Weltmeister aber nur am Vatertag dazu gekommen. Immer wenn er in die Garage geht, sieht er die Ausrüstung und hofft, dass es heuer noch einmal klappt, sagt Augenthaler im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

Mit der Freizeit ist es bei ihm so eine Sache. Der ehemalige Weltklasse-Libero ist nicht nur Spieler-Trainer der "Bayern-Legenden". Augenthaler, der beschaulich unweit des Ammersees lebt, ist vor zweieinhalb Jahren noch mal Vater eines Sohnes geworden. "Ein guter Linksfuß, der immer mit mir Fußball spielen will", freut sich Augenthaler im BR.

Vom Kofferträger zum Chef

Augenthaler ist ein Großer des deutschen Fußballs. Er war er eine der prägenden Figuren beim FC Bayern und in der Bundesliga. Vom "Kofferträger zum Chef", wie es Dieter Hoeneß einmal formulierte, arbeitete sich der Abwehrspieler nach oben. "Für mich war es schon ein großer Sprung, mit 17 aus Vilshofen nach München zu gehen", räumte er einmal ein. Dazu passt ein bissiger Satz des ehemaligen Jugendnationaltrainers Herbert Widmayer über den jungen Augenthaler. "Der kommt aus dem Bayerischen Wald. Er muss erst mal lernen, mit Messer und Gabel zu essen", so Widmayer einst.

Eine beeindruckende Bilanz

Mit dem FC Bayern wurde Augenthaler siebenmal deutscher Meister, dreimal DFB-Pokal-Sieger. Legendär sein "Tor des Jahrzehnts" 1989 gegen Uli Stein, ein 50-Meter-Schuss vom Mittelkreis aus. In seinem 27. und letzten Länderspiel krönte "Auge" seine Leistung 1990 in Italien und wurde mit dem Nationalteam Weltmeister.

Neben dem WM-Titel ist es aber vor allem die erste Meisterschaft mit den Bayern, die bei ihm einen besonders hohen Stellenwert hat. In Vilshofen trägt inzwischen das Stadion seinen Namen. Auch darauf sei er stolz, sagt Augenthaler im BR-Interview.

Karriere als Trainer mit legendärer Pressekonferenz

Nach seiner aktiven Laufbahn stieg Augenthaler ins Trainer-Geschäft ein. Graz, Nürnberg, Leverkusen, Wolfsburg sind die Stationen. Unvergessen, als "Auge" mit bissigem Humor 2007 kurz vor seiner Beurlaubung in Wolfsburg auf einer 42-Sekunden-Pressekonferenz in Eigenregie vier Fragen stellte und die kurzen Antworten selbst hinterherschickte. Inzwischen hat er oft über die Aktion nachgedacht und glaubt, dass er es nicht noch einmal so machen würde, so Augenthaler zum BR. Heute wäre ein Trainerjob eher nichts mehr für ihn. Auch wenn es heißt, dass man aus dem Trainerkarussell nie mehr richtig rauskommt, wenn man mal drin war.

"Ob man als Trainer verliert oder siegt: Diese Gemütsregungen kann man nicht nachvollziehen, wenn man den Job nicht gemacht hat." Klaus Augenthaler

Die Wüsten-WM in Katar wird Augenthaler aus der Ferne mitverfolgen. Der deutschen Nationalmannschaft traut er den Titelgewinn zu. "Wie bei jeder EM oder WM gehört die deutsche Mannschaft zu den Favoriten. Ich sehe keine andere Mannschaft, die als alleiniger Topfavorit gilt."